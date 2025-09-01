Ευρωμπάσκετ: Σουηδία-Μαυροβούνιο 81-87

Τρομερός Νίκολα Βούτσεβιτς, οδήγησε το Μαυροβούνιο στην πρώτη του νίκη. Ο 34χρονος σέντερ ήταν καθοριστικός, κάνοντας double double (23 πόντοι, 14 ριμπάουντ, αλλά και 4 ασίστ) και οδήγησε την ομάδα του στο ροζ φύλλο αγώνα (1-3 ρεκόρ) κόντρα στη Σουηδία (81-87).



Ίδιο ρεκόρ και για τους ηττημένους (1-3), για τους οποίους ο Λάρσον έκανε… όργια με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ αλλά πάλευε απελπιστικά μόνος!

Την τελευταία αγωνιστική θα παιχτεί η πρόκριση, εκεί όπου το Μαυροβούνιο παίζει με τη Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία απέναντι στην Λιθουανία.Ντέρμπι για γερά νεύρα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με το Μαυροβούνιο να κλείνει στο +3 το δεκάλεπτο (15-18) και στο +6 το ημίχρονο (34-40). Παρόλα αυτά, ο Λάρσον το πήρε προσωπικά, μετέτρεψε το ματς σε… μπρα ντε φερ με τον κατά πολλούς πόντους ψηλότερό του, Βούτσεβιτς και έβαλε τη Σουηδία μπροστά στο σκορ στο ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου (65-64).Ένα γρήγορο 6-0 έφερε το Μαυροβούνιο ξανά μπροστά στο σκορ, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται διαρκώς. Μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο δίλεπτο, όπου οι παίκτες του Μπόσκο Ράντοβιτς έσφιξαν την άμυνά τους, προστάτεψαν τη ρακέτα τους και βρήκαν τις λύσεις στην επίθεση για την παρθενική τους νίκη.15-18, 34-40, 65-64, 81-87.

