Την πρώτη της απώλεια στο Ευρωμπάσκετ του 2025 υπέστη η Εθνική, η οποία ηττήθηκε απροσδόκητα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη για την την 4η αγωνιστική του Γ' Ομίλου.

Κάπως έτσι, τα δεδομένα για την πρωτιά του γκρουπ, που έμοιαζε πάρα πολύ κοντά, άλλαξαν. Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να καταλάβει την πρώτη θέση από σήμερα, ακόμη και αν η Ιταλία νικήσει την Ισπανία.

Με άλλα λόγια, η νίκη επί της «ρόχα» στην τελευταία αγωνιστική (Πέμπτη 04/08, 21:30) είναι πλέον επιβεβλημένη, καθώς αν η «γαλανόλευκη» ηττηθεί, τότε θα χάσει την πρώτη θέση, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στο αποψινό Ιταλία-Ισπανία.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρωτιά είναι πολύ σημαντική, καθώς όποιος την καταλάβει θα αποφύγει ένα πιθανό διασταύρωμα με τη Γερμανία στη φάση των «8».

Πράγματι, η ομάδα που θα βγει δεύτερη στον Γ' Όμιλο της Εθνικής, θα αντιμετωπίσει στους «8» την πρωτοπόρο του Β' Ομίλου, δηλαδή τη Γερμανία, αν αυτή καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιό της στη φάση των «16».

Τι συμβαίνει αν ηττηθούμε από την Ισπανία

Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία ισχύουν τα εξής, αν πάρουμε ως δεδομένη τη νίκη της Ιταλίας και της Γεωργίας επί της αδύναμης Κύπρου:

-Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα τερματίσουμε 4οι.

-Με νίκη της Ιταλίας απόψε επί της Ισπανίας και νίκη της Γεωργίας επί της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία μεταξύ Ελλάδας, Ισπανίας και Γεωργίας. Στο σενάριο αυτό, θα πρέπει να ηττηθούμε από την Ισπανία με 29 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση, αλλιώς θα βγούμε δεύτεροι.

-Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Γεωργίας επί της Βοσνίας, τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία θα τερματίσουμε στη 2η θέση, έχοντας κερδίσει και τις δύο ομάδες.

-Με νίκη της Ισπανίας απόψε επί της Ιταλίας και νίκη την τελευταία αγωνιστική της Βοσνίας επί της Γεωργίας τότε σε τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Βοσνία θα τερματίσουμε στη 3η θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων στα ματς μεταξύ των ομάδων.

Η βαθμολογία του ομίλου:

1. Ελλάδα 3-1

2. Ιταλία 2-1

3. Ισπανία 2-1

4. Βοσνία 2-2

5. Γεωργία 1-2

6. Κύπρος 0-3

Το πρόγραμμα του ομίλου:

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου:

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία-Ισπανία 83-69

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος 91-64

Ελλάδα-Ιταλία 75-66

Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία-Γεωργία 78-62

Κύπρος-Ελλάδα 69-96

Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 88-67

Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία-Ελλάδα 53-94

Ισπανία-Κύπρος 91-47

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία 79-96

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 77-80

18:15 Κύπρος-Γεωργία

21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

18:15 Ιταλία-Κύπρος

21:30 Ισπανία-Ελλάδα

