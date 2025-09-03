Μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό, ο Βισέντε Ταμπόρδα παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. «Ο Παναθηναϊκός αποτελεί μεγάλες και πολλές προκλήσεις για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως γνώριζε ήδη τον σύλλογο λόγω της διεθνούς του φήμης.

Ο Ταμπόρδα στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της ομάδας με τους φιλάθλους της, χαρακτηρίζοντάς την ως καθοριστική για την επιτυχία. «Ξέρω ότι θα έχουμε καλές σχέσεις», είπε με σιγουριά, αναφερόμενος στην αγάπη που τρέφουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του συλλόγου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ταμπόρδα:

Πότε πληροφορήθηκες το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού;

«Πριν μερικές ημέρες. Μόλις το έμαθα δεν είχα καμία αμφιβολία να έρθω. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και αποτελεί μία όμορφη πρόκληση για μένα. Για αυτό και αποδέχθηκα την πρόταση».

Θα είναι η πρώτη φορά για εσένα μακριά από την πατρίδα σου. Θα είναι δύσκολο να προσαρμοστείς;

«Είναι δύσκολο να αφήνεις πίσω συνήθειες και την οικογένειά σου, αλλά όπως είπα και πριν μου αρέσουν οι προκλήσεις, μου αρέσει ο σύλλογος. Μου άρεσαν οι προκλήσεις αυτού του συλλόγου, οπότε δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία να αφήσω πίσω κάποια πράγματα, όπως την οικογένεια και τους φίλους μου ώστε να μπορέσω να βρίσκομαι εδώ σήμερα».

Από όσα έμαθες για τον Παναθηναϊκό, τι ήταν αυτό που σε κέρδισε;

«Καταρχάς πολύς κόσμος μου μίλησε για τους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι είναι παθιασμένοι για το ποδόσφαιρο. Αυτό μου θυμίζει πολύ την Αργεντινή, διότι οι φίλαθλοι είναι παρόμοιοι. Δεύτερον είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, τον οποίο σέβονται σε όλο τον κόσμο, οπότε και αυτό ήταν κάτι που με παρακίνησε».

Πώς θα προσδιόριζες αγωνιστικά τον εαυτό σου;

«Είμαι παίκτης που του αρέσει να προωθείται. Μου αρέσει να επιτίθεμαι, να έχω την μπάλα και να την φτάνω στην αντίπαλη περιοχή. Όταν η ομάδα δεν έχει την μπάλα θα γίνομαι ο πρώτος αμυντικός για να την ξανακερδίσω και να αντεπιτεθώ. Πιστεύω ότι στον σύλλογο που βρισκόμαστε πρέπει αν αναλαμβάνουμε ευθύνες και να πρωταγωνιστούμε σε όλα τα παιχνίδια».

Οι περισσότεροι Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στον Παναθηναϊκό αγαπήθηκαν από τον κόσμο για το πάθος και τη μαχητικότητά τους. Θεωρείς ότι θα ακολουθήσεις το δρόμο τους;

«Νομίζω πως ναι. Για αυτό μου άρεσε η πρόκληση και όταν μου μίλησαν για τους οπαδούς στην Ελλάδα και αυτό μου άρεσε πολύ. Ξέρω ότι θα έχουμε μία καλή σχέση, γιατί ξέρω τον τρόπο που παίζω και τώρα θα αρχίσω σιγά σιγά να γνωρίζω το πάθος που έχουν για το σύλλογο».

Τι στόχους βάζεις για τη νέα καριέρα σου στον Παναθηναϊκό;

«Κυρίως θα ήθελα να προσαρμοστώ στην πόλη, να μάθω λίγο τη γλώσσα καθώς και τους χώρους του συλλόγου. Αυτό θα είναι το βασικό ώστε να μπορέσω να λειτουργήσω καλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όσον αφορά τον σύλλογο, θα προσπαθήσω να βοηθήσω και να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου για τους στόχους που έχει και να τους υλοποιήσουμε σαν ομάδα».

Τι μήνυμα θα έστελνες στους φίλους του Παναθηναϊκού;

«Να μένουν ήσυχοι, διότι το μόνο που θα μπορούμε να εγγυηθούμε η ομάδα και εγώ είναι πίεση, ένταση, μάχη και δέσμευση ότι θα φεύγουν χαρούμενοι μετά τους αγώνες».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.