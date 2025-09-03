Eurobasket 2025: Η Λιθουανία δύσκολα 74-71 τη Σουηδία

Αγχώθηκε, αλλά πήρε τη νίκη κόντρα στη Σουηδία και περιμένει το Γερμανία-Φινλανδία για να δει αν θα τερματίσει δεύτερη στον 2ο όμιλο η Λιθουανία.

Παρότι αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες κόντρα σε έναν πολύ μαχητικό αντίπαλο, η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις, η οποία ανησυχεί για την κατάσταση του Νορμάντας, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας, κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με 74-71, περιμένοντας πλέον να μάθει το αποτέλεσμα του βραδινού ματς, για να μάθει αν θα πάρει την πρόκριση στους «16» ως δεύτερη (θέλει νίκη της Γερμανίας).

Από την άλλη, η Σουηδία, η οποία έδειξε καλό αγωνιστικό πρόσωπο, διεκδικώντας στα ίσα τη νίκη, θα τερματίσει στην τέταρτη θέση και έχει προκριθεί στη φάση των «16», εκμεταλλευόμενη την ήττα του Μαυροβουνίου από τη Μεγάλη Βρετανία.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Σουηδία να μπαίνει πιο δυνατά και να προηγείται με 10-2, διατηρώντας το υπέρ της +8 (13-21) μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου.

Μάλιστα, στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου οι Σουηδοί προηγήθηκαν ακόμα και με +13 (14-27), με τη Λιθουανία να μην βρίσκει τρόπο αντίδρασης, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια ούσα στο -6 (33 – 39).

Τελικά, η Λιθουανία βρήκε αντίδραση στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όταν έφτιαξε υπέρ της σερί 16-4, για να περάσει μπροστά με 49-43, παίρνοντας το πρώτο της προβάδισμα στο παιχνίδι, ενώ από εκείνο το σημείο και έπειτα, το παιχνίδι συνεχίστηκε όντας ντέρμπι, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια.

Μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό, η Λιθουανία προηγήθηκε 71-69 χάρη σε συνεχόμενους πόντους του Βέλιτσκα, ο Χάκανσον αστόχησε για την ισοφάριση, ο Βέλιτσκα εύστοχες βολές του έκανε το 73-69, όμως ο Σαργκιούνας έχασε μία βολή μετά από λέι απ του Μπίργκαντερ, με τον Λάρσον να κάνει airball σε τρίποντο ισοφάρισης και με τη Λιθουανία να παίρνει τη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Βαλαντσιούνας (18π, 9 ριμπ), έχοντας για συμπαραστάτες Βέλιτσκα (14π, 7 ριμπ) και Τουμπέλις (12π, 12 ριμπ), ενώ για τη Σουηδία ξεχώρισε ο Λάρσον (18π).

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 33-39, 54-53, 74-71

