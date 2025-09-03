Η πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ είναι στον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6

Και τώρα σαλπάρουμε με προορισμό το Παγκόσμιο Κύπελλο! Η πρεμιέρα της Εθνικής Ελλάδας στην προκριματική φάση έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 !

Την Παρασκευή (05/09), το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρίχνεται στη μάχη για την πρόκριση, ξεκινώντας με εντός έδρας δοκιμασία, απέναντι στη

Λευκορωσία. Συντονιστείτε από νωρίς για να μπείτε στο κλίμα του αγώνα και στις 21:45 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε

περιγραφή Σωτήρη Ταμπάκου.

Μετά τη λήξη του ματς, ακούστε σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές και το μικρόφωνο περνά στους ακροατές !

Ελλάδα – Λευκορωσία την Παρασκευή (05/09) στις 21:45 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη γαλανόλευκη σφραγίδα του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου, bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Πηγή: skai.gr

