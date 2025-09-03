Ο Αμπντεσλάμ Ουαντού, προπονητής των Orlando Pirates και πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού, αγωνιζόμενος τη σεζόν 2006/07, βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Νότια Αφρική.

Ο Μαροκινός τεχνικός και πέντε συνεργάτες του κατέβηκαν από το πούλμαν της ομάδας, προκειμένου να βοηθήσουν σε προϋπάρχουσα σύγκρουση δύο οχημάτων, κατά την επιστροφή από την Γκεμπέχα, όπου οι Pirates είχαν νικήσει 3–0 τη Chippa United.

Τη στιγμή εκείνη, ένα αμάξι έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα που είχαν συγκρουστεί, χτυπώντας τον Ουαντού και 5 μέλη του σταφ.

Οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να παρακολουθείται στενά.

