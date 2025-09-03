Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ουαντού κατέβηκε από το πούλμαν της ομάδας του για να βοηθήσει σε τροχαίο και τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Ο Αμπντεσλάμ Ουαντού, γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2006/07, τραυματίστηκε μαζί με πέντε συνεργάτες του σε τροχαίο στη Νότια Αφρική

Ουαντού

Ο Αμπντεσλάμ Ουαντού, προπονητής των Orlando Pirates και πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού, αγωνιζόμενος τη σεζόν 2006/07, βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη Νότια Αφρική.

Ο Μαροκινός τεχνικός και πέντε συνεργάτες του κατέβηκαν από το πούλμαν της ομάδας, προκειμένου να βοηθήσουν σε προϋπάρχουσα σύγκρουση δύο οχημάτων, κατά την επιστροφή από την Γκεμπέχα, όπου οι Pirates είχαν νικήσει 3–0 τη Chippa United.

Τη στιγμή εκείνη, ένα αμάξι έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα που είχαν συγκρουστεί, χτυπώντας τον Ουαντού και 5 μέλη του σταφ.

Οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να παρακολουθείται στενά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark