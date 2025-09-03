Τιμά τον Νίκι Λάουντα στο φετινό Grand Prix της Μόντσα η Ferrari. Στον εντός έδρας αγώνα της, η Scuderia αποφάσισε να αλλάξει την εμφάνιση των μονοθέσίων της, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τον θρυλικό πιλότο για την συμπλήρωση 50 χρόνων από τον πρώτο Παγκόσμιο τίτλο του στη Formula 1 με την ομάδα, το 1975.

Έτσι, τα δύο μονοθέσια της Ferrari θα έχουν έντονο πάνω τους το άσπρο χρώμα, ενώ και οι πιλότοι της, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, θα φορέσουν ειδικά σχεδιασμένες στολές, εμπνευσμένες από την αντίστοιχη που φορούσε ο Αυστριακός εκείνη τη χρονιά.

Where past meets the present 🇮🇹 Celebrating 50 years since Niki Lauda’s championship-winning season in the iconic 312T 🤝 pic.twitter.com/PtR3VHmLOJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 3, 2025

