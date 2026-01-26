Με πλατύ χαμόγελο, επικοινωνιακός, διψασμένος για μπάσκετ και αποφασισμένος να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να πετύχει τους στόχους του εμφανίστηκε ο Κόρι Τζόζεφ κατά την άφιξή του στην Αθήνα.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Όλα έγιναν γρήγορα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Έχω ξανάρθει στην Αθήνα, είναι μια πολύ όμορφη πόλη και το όνομα του Ολυμπιακού είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Ξέρω κάποιους από τους παίκτες, έχω αντιμετωπίσει κάποιους άλλους στο ΝΒΑ. Το όνομα της ομάδας και η ιστορία της μιλούν από μόνα τους. Όταν φοράς αυτή τη φανέλα εκπροσωπείς κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου, οπότε είμαι ενθουσιασμένος», τόνισε ο Καναδός γκαρντ.

Αν και 34 ετών, έχει μεγάλη δίψα να παίξει μπάσκετ και να διεκδικήσει πράγματα. «Έχω μεγάλο κίνητρο, νιώθω ως ρούκι, είναι μια νέα ευκαιρία για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είμαι πολύ διψασμένος να παίξω μπάσκετ, έχω να παίξω από τα περσινά playoffs και θέλω να αγωνιστώ», ανέφερε.

Σχετικά με τη συνεργασία που είχε για λίγες εβδομάδες με τον Βασίλη Σπανούλη στη Μονακό είπε: «Δεν έμεινα καιρό στη Μονακό, αλλά χτίσαμε μια καλή σχέση. Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος και προπονητής, έμαθα πολλά δίπλα του παρότι δεν συνεργαστήκαμε για πολλές μέρες. Ξέρω πόσα σημαίνει για τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα ο κόουτς Σπανούλης».

Όσο για το τι περιμένει από εκείνον ο Γιώργος Μπαρτζώκας; «Έχω μιλήσει ήδη με τον κόουτς, έχω δει κάποια από τα plays για να προσαρμοστώ γρήγορα. Σίγουρα θα προσαρμοστώ γρήγορα. Ξέρω πως έχουμε πολύ ταλέντο σαν ομάδα και μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Θεωρώ πως μπορώ να φέρω ποιότητα, να προσαρμοστώ και να δώσω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Μπορώ να προσαρμοστώ σε κάθε κατάσταση. Δεν έχουμε μπει σε λεπτομέρειες με τον κόουτς Μπαρτζώκα, αλλά σε τέτοιο σημείο της σεζόν κάθε ομάδα θέλει να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου».

Κληθείς να σχολιάσει τα εγκωμιαστικά σχόλια που έχει κάνει κατά καιρούς για εκείνον ο Γκρεγκ Πόποβιτς, μέντοράς του για μια τετραετία στους Σπερς, είπε: «Σημαίνει πολλά για μένα. Χωρίς τον κόουτς Πόποβιτς πιθανότατα δεν θα ήμουν εδώ να σας μιλάω τώρα, με έχει βοηθήσει πολύ σε όλο το μπασκετικό μου ταξίδι. Ακόμη και εκτός μπάσκετ, γιατί όταν πήγα στο ΝΒΑ, ήμουν 19. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια πόσο με βοήθησε».

Στην Αθήνα θα συναντήσει τον άλλοτε συμπαίκτη του, Ρισόν Χολμς, που παίζει στον Παναθηναϊκό. Ερωτηθείς αν έχουν μιλήσει απάντησε με χιούμορ: «Όχι, δεν έχω μιλήσει. Δεν θα του μιλήσω. Δεν υπάρχει λόγος (γέλια)».

Ο Τζόζεφ έδειξε να ξέρει τι τον περιμένει στα ελληνικά γήπεδα. «Σε όποια λίγκα και να παίζεις, γνωρίζεις ότι τους Έλληνες οπαδούς. Ξέρω πως η ατμόσφαιρα θα είναι τρελή, μου το είπαν όλοι όσοι επικοινώνησα μαζί τους μετά τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Έχω δει κάποια πράγματα παίζοντας με τον Καναδά σε διοργανώσεις της FIBA, αλλά εδώ όλα είναι διαφορετικά και ανυπομονώ να το ζήσω».

Τέλος, για τις προσδοκίες του από το νέο του σταθμό στην καριέρα του; «Περιμένω υψηλού επιπέδου μπάσκετ, ανταγωνισμό και να ζήσω ό,τι περιλαμβάνει το όνομα του Ολυμπιακού. Δεν κερδίζεις τέτοιο στάτους εύκολα, γι’ αυτό θέλω να σταθώ αντάξιός του, θέλω να δουλέψω σκληρά και αυτό να οδηγήσει σε νίκες και τίτλους», τόνισε.

