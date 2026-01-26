Mamba Forever: Έξι χρόνια χωρίς τον Κόμπι Μπράιαντ

Η 26η Ιανουαρίου θα είναι για πάντα μια μέρα που θα σε πιάνει ένας κόμπος στο στομάχι. Σαν σήμερα, πριν έξι χρόνια αλλά λες και ήταν χθες, έφυγε από τη ζωή ο Κόμπι Μπράιαντ. Ο θρύλος των Λέικερς και ένας από τους κορυφαίους που ακούμπησαν ποτέ μπάλα μπάσκετ, σκοτώθηκε μαζί με την 13χρονη κόρη του, Τζιάνα, αλλά και ακόμη επτά άτομα σε συντριβή ελικοπτέρου.

Ο Κόμπι Μπράιαντ με την κόρη του και τους υπόλοιπους συνεπιβάτες κατευθύνονταν στο «Mamba Academy» για να δουν από κοντά μία αναμέτρηση προπονητικού χαρακτήρα. Μαζί τους ήταν δύο συναθλήτριες της Τζιάνα, η Αλίσα Αλτομπέλι κι η Πέιτον Τσέστερ, οι γονείς της Αλίσα, Τζον και Κέρι κι η μητέρα της Πέιτον, Σάρα. Επίσης, η βοηθός προπονητή της ομάδας, Κριστίνα Μάουσερ και φυσικά ο πιλότος του ελικοπτέρου Άρα Ζομπάιαν. Το μοιραίο ελικόπτερο είχε πάρει ειδική άδεια για να πετάξει, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. Η περιορισμένη ορατότητα, ωστόσο, οδήγησε σε πρόσκρουση σε λόφο και έκρηξη, που δεν άφησε κανέναν ζωντανό.

Kατέγραψε 20ετή πορεία στο NBA, όντας ένας από τους πρώτους παίκτες που μεταπήδησαν απευθείας από το λύκειο στην κορυφαία λίγκα, καταγράφοντας 25 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά αγώνα. Παράλληλα, κατέκτησε πέντε φορές το πρωτάθλημα, ήταν 18 φορές All-Star και πήρε το βραβείο MVP το 2008. Επίσης πήρε δύο χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2008 στο Πεκίνο και το 2012 στο Λονδίνο.

Οι haters τού καταλόγισαν πολλά. Ότι «κόπιαρε» τον Μάικλ Τζόρνταν, ότι «έτρωγε» προπονητές και συμπαίκτες εξαφανίζοντας ολάκερους Φιλ Τζάκσον και Σακίλ Ο’ Νιλ, ότι στα πρωταθλήματα που πήρε δεν ήταν καν ο καλύτερος της ομάδας, ότι έπαιζε για την πάρτη και τους αριθμούς του και όχι για το σύνολο, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί επ ουδενί κορυφαίος όλων των εποχών καθώς δεν είναι καν ο καλύτερος Laker. Όμως όλα αυτά ήταν μάλλον μια απλή απόδειξη πως ουδείς πραγματικά μεγάλος και τρανός δεν έχει μόνο φίλους.

Κι ο Κόμπι μόνο αδιάφορος και απαρατήρητος δεν πέρασε ποτέ… Από την εποχή που βγήκε από το λύκειο και οι Λέικερς έπιασαν… «κορόιδο» τους Χόρνετς παίρνοντας το draft pick τους με αντάλλαγμα τον Βλάντε Ντίβατς μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές. Ανήλθε γρήγορα σε επίπεδα σούπερ σταρ, ήταν το ταίρι του «Σακ» στην χρυσή τριετία 2000-2002 κι ας σκοτώνονταν σαν μικρά παιδιά στα αποδυτήρια, απέδειξε πως μπορεί και μόνος του οδηγώντας ως πρώτο βιολί την ομάδα στα πρωταθλήματα του 2009 και του 2010, φόρεσε δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια στο στήθος του το 2008 και το 2012, στο μεσοδιάστημα είχε ένα ματς με 81 πόντους, 18 συμμετοχές και 4 MVP σε All Star Game, ψηφίστηκε 11 φορές στην καλύτερη πεντάδα και πέρα από ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ ever επελέγη και 9 χρονιές στην καλύτερη αμυντική πεντάδα. Ακόμη κι όταν αποσύρθηκε έμεινε κοντά στο μπάσκετ. Ως παραγωγός (κερδίζοντας και Όσκαρ για μικρού μήκους animation), μεταδίδοντας την σοφία του με ιδιαίτερα μαθήματα σε άλλους σταρ του ΝΒΑ όπως ο δικός μας Γιάννης Αντετοκούνμπο, ακόμη και ως πρέσβης του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας όπου λατρευόταν σαν Θεός.

Δεν ξέρουμε αν ήταν ο καλύτερος παίκτης της γενιάς του. Αυτό είναι μάλλον υποκειμενικό και μη μετρήσιμο. Αλλά ήταν ένας αληθινός ροκ σταρ, περισσότερο ίσως από κάθε άλλον. Με εκατομμύρια θαυμαστές περισσότερους από κάθε Τιμ Ντάνκαν ή Ντιρκ Νοβίτσκι που επίσης μεγαλουργούσαν στα χρόνια του, με τις ακριβότερες εμπορικές συμφωνίες και τα απαραίτητα σκάνδαλα που συνεπάγεται αυτή η χρυσόσκονη. Το 2003 ομολόγησε δημόσια την απιστία του στην σύζυγό του, Βανέσα, όταν κατηγορήθηκε για βιασμό. Κι έκτοτε δεν απασχόλησε ποτέ ξανά με τέτοιον τρόπο μένοντας αφοσιωμένος στην σύντροφο της ζωής του και στις τέσσερις κόρες τους, η τελευταία εκ των οποίων γεννήθηκε μόλις τον περασμένο Ιούνιο.



Όσοι τον έζησαν από κοντά έχουν να λένε για το πνεύμα ανταγωνισμού που τον διακατείχε. Δεν ανεχόταν να χάσει ούτε σε προπόνηση, δεν δεχόταν κανένας να κλέψει τον προβολέα που είχε από γεννησιμιού πάνω από το κεφάλι του. Ακόμη και στην θλιβερή για τους Λέικερς τελευταία του σεζόν, την ημέρα που οι Γουόριορς έγραφαν ιστορία καταρρίπτοντας με 73-9 το ιστορικό 72-10 των Μπουλς του 1996, ο Κόμπι φρόντισε να τραβήξει πάνω τα φώτα του. Στην τελευταία του παράσταση είχε 60 πόντους κερδίζοντας μόνος του 23-21 τους Τζαζ στην τελευταία περίοδο για το τελικό 101-96.

Λίγες ώρες πριν το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο, παραχώρησε την τρίτη θέση του all time σκόρερ του ΝΒΑ στον Λεμπρόν Τζέιμς. Ο Κόμπι ήταν ο πρώτος που έσπευσε να τον συγχαρεί, δείχνοντας με έναν ακόμη τρόπο το μεγαλείο του. Η είδηση του θανάτου του επισκίασε τα πάντα. Όλοι οι φίλοι του μπάσκετ νιώθουν πως έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο, σίγουρα είναι από τις στιγμές που μένουν χαραγμένες βαθιά μέσα σου και θα θυμάσαι πάντα πού ήσουν και τι έκανες όταν πληροφορήθηκες ότι ο Κόμπι είπε το οριστικό Mamba Out.

