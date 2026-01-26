Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη η πρώην Αντιπρόεδρος του οργανισμού κατά την περίοδο 2013 - 2014 Δήμητρα Χαλικιά, χαρακτηρίζοντας τον Γρηγόρη Βάρρα ως τον πιο “επικίνδυνο” πρόεδρο που πέρασε από την διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα αναφερόμενη στον Ευάγγελο Σημανδράκο, υποστήριξε πως ο πρώην πρόεδρος, έδωσε δεκάδες απευθείας αναθέσεις στον τεχνικό σύμβουλο και συνδεδεμένες εταιρείες, ενώ ο ίδιος πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τρεις φορές.

Η μάρτυρας άφησε σαφείς αιχμές και για την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ερωτώμενη από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη για τα όσα κατέθεσε σε πρόσφατη δίκη, ότι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει μια οργάνωση υπαλλήλων σε συνεργασία με παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα, σχολίασε σκωπτικά: “Φαίνεται ότι έχει αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία και ελπίζω ότι και ο εισαγγελέας που θα την παραλάβει να την βάλει στο δρόμο της αυτοκριτικής”.

Αίσθηση πάντως προκάλεσε η καταγγελία της Δήμητρας Χαλικιά ότι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έμπαιναν στο σύστημα και τροποποιούσαν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ προκειμένουν να πληρωθούν περιπτώσεις που είχαν “κοπεί”. “Μπαίνουν στο σύστημα 98 ΑΦΜ από το ΚΥΔ Κοζάνης που δεν έχουν συμβάσεις. Κάνουν ενστάσεις και απαντά ο τότε πρόεδρος κ. Μελάς ότι αυτά κόβονται. Τον Σεπτέμβριο θα δείτε ότι κάποιος κύριος Νεκτάριος Σαμαράς, ο αναπληρωτής της κυρίας Τυχεροπούλου στους ελέγχους,έχει μπει μέσα και πληρώνει αυτά τα 98 ΑΦΜ. Υπάρχει και ένας άλλος κωδικός που δεν είχε όνομα ο “1700”. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εν ολίγοις στην αποπληρωμή του ‘21 πληρώθηκαν αυτοί που είχαν κοπεί νομίμως. Αυτό γίνεται στην διοίκηση του κ. Σημανδράκου.”, κατέθεσε, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να ανακοινώνει πως το κόμμα του υποβάλλει επίσημο αίτημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητώντας ενημέρωση για το ποιος βρίσκεται πίσω από αυτόν τον κωδικό.

