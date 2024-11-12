Εθνική Νέων: Η τελική 20άδα του Μόρα για τα προκριματικά

Ο Βαγγέλης Μόρας έκανε γνωστές τις επιλογές του για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Νέων στα προκριματικά του Euro.

Η γαλανόλευκη βρίσκεται στον 8ο όμιλο του Euro U19 και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Βοσνία/Ερζεγοβίνη (13/11), Μαυροβούνιο (16/11) και Ιταλία (19/11) στο Ηράκλειο.

Η αποστολή:

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 2007 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τ ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2007 ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Α ΚΟΥΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Α ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΑΥΙΔ 2006 ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Α ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Α ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Α ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2006 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Α ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Α ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2006 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Α ΚΑΡΚΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Μ ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2006 ΠΑΕ ΑΕΚ

Μ ΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2006 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Μ ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΟ 2006 ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Μ ΚΟΛΙΜΑΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2006 ΠΑΕ ΑΕΚ

Μ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2006 ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ε ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ε ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 2007 ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ε ΔΕΛΗΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 PEC ZWOLLE

Ε ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ε ΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ

