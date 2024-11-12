Εθνική Νέων: Η τελική 20άδα του Μόρα για τα προκριματικά

Ο Βαγγέλης Μόρας έκανε γνωστές τις επιλογές του για τις υποχρεώσεις της Εθνικής Νέων στα προκριματικά του Euro.
Η γαλανόλευκη βρίσκεται στον 8ο όμιλο του Euro U19 και θα αντιμετωπίσει κατά σειρά Βοσνία/Ερζεγοβίνη (13/11), Μαυροβούνιο (16/11) και Ιταλία (19/11) στο Ηράκλειο.
Η αποστολή:
ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Τ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 2007 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Τ ΜΠΕΛΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2007 ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Α ΚΟΥΠΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Α ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΔΑΥΙΔ 2006 ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Α ΜΠΑΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Α ΚΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2007 ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Α ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 2006 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Α ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2006 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΚΑΡΚΑΤΣΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2007 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Μ ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2006 ΠΑΕ ΑΕΚ
Μ ΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2006 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Μ ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΟ 2006 ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Μ ΚΟΛΙΜΑΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2006 ΠΑΕ ΑΕΚ
Μ ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2006 ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Ε ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ε ΜΥΘΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ 2007 ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Ε ΔΕΛΗΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2006 PEC ZWOLLE
Ε ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Ε ΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.