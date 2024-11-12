Βρέθηκε ο οπαδός που έριξε την κροτίδα στο ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε ότι έπειτα από έρευνα της αστυνομίας μέσω του συστήματος επιτήρησης της αθλητικής εγκατάστασης «Θ. Βαρδινογιάννης» βρέθηκε ο οπαδός που έριξε κροτίδα στο μας με τον Παναθηναϊκό.

Οι Κρητικοί αποφάσισαν να του απαγορεύσουν την είσοδο στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας.

Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου ατόμου είχε ως συνέπεια την τιμωρία του ΟΦΗ και τη διεξαγωγή του αγώνα με τον Βόλο για το Κύπελλο Betsson κεκλεισμένων των θυρών.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι, έπειτα από έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του συστήματος επιτήρησης της αθλητικής εγκατάστασης “Θ. Βαρδινογιάννης” και του βιντεοληπτικού υλικού από το οποίο προέκυψε ο φερόμενος δράστης της ρίψης κροτίδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ΟΦΗ – Παναθηναϊκός της 20/10/24, απαγορεύει την είσοδο στο συγκεκριμένο άτομο στους εντός έδρας αγώνες της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925.

Η ανωτέρω συμπεριφορά είχε ως συνέπεια την τιμωρία της ομάδας μας στον επόμενο εντός έδρας αγώνα για τη διοργάνωση του κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον Βόλο ΝΠΣ, ο οποιος διεξήχθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Για την ανωτέρω απόφαση έχει ήδη ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία και η ΔΕΑΒ, ενώ η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 γνωστοποιεί ότι το ίδιο θα συμβεί σε οιοδήποτε ανάλογο περιστατικό συμβεί στο μέλλον.

Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας καθώς και τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων μας, οι οποίοι είτε έχουν προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας, είτε στηρίζουν με απλό εισιτήριο την ομάδα σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της.

