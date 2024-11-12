Παναθηναϊκός για Βαρδή Βαρδινογιάννη: «Συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τον Παναθηναϊκό»

Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Οι «πράσινοι» με ανακοίνωση εξέφρασαν τη θλίψη τους για την απώλεια του μεγάλου επιχειρηματία, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

«Ο εκλιπών συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τον Παναθηναϊκό», αναφέρει το «τριφύλλι».

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Ο εκλιπών συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με τον Παναθηναϊκό, όταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ, από την ίδρυση της, το 1979. Στη διάρκεια της παρουσίας της οικογένειας στα διοικητικά του Παναθηναϊκού, πάνω από τρεις δεκαετίες, ο σύλλογος διατηρήθηκε σε κορυφαίο επίπεδο, κατακτώντας τίτλους στις εγχώριες διοργανώσεις και κάνοντας σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.