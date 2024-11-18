Κατάμεστο θα είναι το κλειστό της Πυλαίας για τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ με τη Μεγάλη Βρετανία, που θα γίνει την Κυριακή (18:30) για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ.

Μόλις 1.000 εισιτήρια απομένουν προς διάθεση για τον δεύτερο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες που θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα έχει προηγηθεί την Πέμπτη το παιχνίδι στο Λονδίνο (21:30).

Αυτό σημαίνει πως πάνω από 8.000 φίλαθλοι έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στην PAOK Sports Arena για να ενισχύσουν την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που έχει αρχίσει με 2/2 τα προκριματικά. Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται εδώ ηλεκτρονικά

Η ενημέρωση της ΕΟΚ αναφέρει:

Η Εθνική Ανδρών αρχίζει σήμερα την μίνι προετοιμασία της για την διπλή αναμέτρηση με την Μεγάλη Βρετανία. Οι φίλαθλοι έχουν δείξει έμπρακτα την αγάπη τους για την ομάδα για μία ακόμη φορά και μόλις 1.000 εισιτήρια απομένουν προς διάθεση για τον δεύτερο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες που θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη.

Ο αγώνας Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 18.30 στο PAOK Sports Arena και τα περισσότερα εισιτήρια έχουν ήδη κάνει… φτερά. Η Εθνική Ομάδα θα παίξει σε ένα γεμάτο γήπεδο για μία ακόμη φορά, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό της όπως πάντα!

Το «παράθυρο» για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 ανοίγει στις 21 Νοεμβρίου με τον αγώνα Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα στο Λονδίνο.

Τα εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της ticketmaster και μπορείτε να κλείσετε μία από τις τελευταίες θέσεις που απομένουν με ένα “κλικ” ΕΔΩ.

*Τα εισιτήρια ΑΜΕΑ είναι διαθέσιμα μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της ticketmaster (+30 211 19 81 535).

*Tα παιδιά έως 5 ετών μπαίνουν δωρεάν χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

*Η ticketmaster είναι αποκλειστικός πάροχος εισιτηρίων των διοργανώσεων της ΕΟΚ και των αγώνων των Εθνικών Ομάδων.

