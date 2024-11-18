Λογαριασμός
Γι’ αυτό τη λένε… θηλυκό Μέσι: Η Μάρτα στα 38 της πέτυχε απίθανο γκολ σε ημιτελικό

Η Μάρτα «χόρεψε» όλη την άμυνα του Κάνσας και σκόραρε για την Ορλάντο Πράιντ

Μάρτα

Δεν έχει αναδειχθεί τυχαία έξι φορές καλύτερη παίκτρια του κόσμου, αποτελώντας έναν «θηλυκό Μέσι». Η Μάρτα και στα 38 παραμένει σπουδαία και το απέδειξε οδηγώντας την Ορλάντο Πράιντ στη νίκη επί του Κάνσας με 3-2 στον ημιτελικό του πρωταθλήματος.

Η Βραζιλιάνα «χόρεψε» την αντίπαλη άμυνα με μια ντρίμπλα που έστειλε για… σπίρτα δύο αμυνόμενες και στη συνέχεια πέρασε και την τερματοφύλακα για να σκοράρει.

