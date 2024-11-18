Παναθηναϊκός: Από τα χαμηλά στα oversized σχήματα του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός, στις τελευταίες αναμετρήσεις και πιο έντονα απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, εφάρμοσε επιθέσεις βασιζόμενος σε τέσσερα ψηλά κορμιά, κάτι πρωτόγνωρο για το playbook του Εργκίν Αταμάν.

Ωστόσο, ο Εργκίν Αταμάν φαίνεται ότι πειραματίζεται με σκοπό να εξελίξει το playbook του και να το βελτιώσει ακόμα περισσότερο. Ο στόχος του είναι να κάνει τον Παναθηναϊκό ακόμα πιο επικίνδυνο και απρόβλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.