Βόλεϊ: Έχασε, αλλά προκρίθηκε στο Final 4 του Golden European League η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ανδρών βόλεϊ πάλεψε μέχρι τέλους με την Κροατία, γνώρισε την πρώτη της ήττα (3-2), αλλά εξασφάλισε την πρόκριση στο Final 4 του Golden European League με ρεκόρ 5-1

Εθνική βόλεϊ

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των Ανδρών πάλεψε με όλες της τις δυνάμεις απέναντι στην Κροατία, προηγήθηκε με 2-1 σετ, αλλά τελικά γνώρισε την πρώτη της ήττα στο φετινό Golden European League με 3-2, στον τελευταίο της αγώνα για το τρίτο τουρνουά που διεξάγεται στη Φινλανδία.

Παρά την ήττα, η αποστολή επετεύχθη: Η «γαλανόλευκη» εξασφάλισε την πρόκριση στο Final 4 της διοργάνωσης, χάρη στα δύο σετ που κατέκτησε, φτάνοντας τους 16 βαθμούς και ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση με ρεκόρ 5-1.

Το ματς είχε χαρακτήρα τελικού, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρωτιά του ομίλου. Η Ελλάδα ξεκίνησε νωθρά και έχασε το πρώτο σετ (25-22), αλλά αντέδρασε δυναμικά, κατακτώντας τα επόμενα δύο με 25-22 και 25-18, δείχνοντας χαρακτήρα και ποιότητα.

Το τέταρτο σετ ήταν γεμάτο ένταση και ανατροπές, με την Κροατία να επικρατεί τελικά με 30-28 και να στέλνει το ματς στο τάι μπρέικ. Εκεί, η Εθνική προηγήθηκε με 8-4 στην αλλαγή πλευράς και έφτασε στο 10-6, όμως οι Κροάτες επέστρεψαν, εκμεταλλεύτηκαν λάθη και πήραν τη νίκη με 20-18, σε ένα σετ που κράτησε τους πάντες σε αγωνία μέχρι το τέλος.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στο Final 4 του Μπρνο (6-7 Ιουλίου), όπου η Εθνική θα διεκδικήσει τη διάκριση και γιατί όχι, την κορυφή του Golden European League.

