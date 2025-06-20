NoviLeaderBot x Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων από την Novibet. Ένα μοναδικό παιχνίδι προβλέψεων με πλούσια δώρα!

Tο NoviLeaderBot! Το απόλυτο interactive παιχνίδι προβλέψεων μέσω Viber από τη Novibet είναι εδώ!

Τι είναι και πώς λειτουργεί το NoviLeaderBot;

Από 15 Ιουνίου και την έναρξη Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όλοι οι ενήλικες χρήστες του Viber θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα συναρπαστικό prediction game, απαντώντας σε 5 ερωτήσεις που αφορούν τα ματς της διοργάνωσης του καλοκαιριού, διεκδικώντας μοναδικά δώρα!

Το NoviLeaderBot είναι διαθέσιμο για όλους τους ενήλικες χρήστες του Viber, ανεξαρτήτως αν είναι μέλη της Novibet. To μόνο που χρειάζεται, είναι μία απλή αναζήτηση μέσω Viber και το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει!

Κάθε εβδομάδα, το bot θα είναι ενεργό και θα προβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα ματς που διεξάγονται. Το παιχνίδι εστιάζει αποκλειστικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 και θα διαρκέσει έναν μήνα, με αγωνιστικές που ξεκινούν από τις 15/06.

Νικητές & Δώρα

Με το NoviLeaderBot το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ! Κάθε αγωνιστική φέρνει μαζί της 5 ερωτήσεις, που θα δοκιμάσουν την ποδοσφαιρική σου έμπνευση και τις γνώσεις σου για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025.

Η αγωνία κορυφώνεται καθώς σε κάθε αγωνιστική ξεχωρίζουν 5 νικητές! Όσοι απαντήσουν σωστά και στις 5 ερωτήσεις (5/5) μπαίνουν στην κλήρωση για ένα Playstation 5 ή iPhone 16!

Κι αν δεν τα κάνεις όλα σωστά, μην ανησυχείς!

Με 4/5 σωστές προβλέψεις μπαίνεις στην κλήρωση για μία από τις 4 δωροεπιταγές Public, αξίας 100 ευρώ η κάθε μία, σε κάθε αγωνιστική.

Οι νικητές βγαίνουν με κλήρωση, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συμμετέχοντες του παιχνιδιού. Ενώ για τη λήψη των δώρων, το μόνο που χρειάζεται είναι ένας λογαριασμός Novibet, μέσω link που θα σταλεί σε όλους τους «leaders», για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα μας και να διεκδικήσουν τα δώρα τους!

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται πάντα στις ημέρες ολοκλήρωσης της κάθε αγωνιστικής!

Live Streaming στη Novibet!

Όσο επιλέγεις την επόμενή σου πρόβλεψη στο NoviLeaderBot, μπορείς να παρακολουθείς όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων σε ζωντανή μετάδοση, απευθείας από την πλατφόρμα της Novibet!

Ζωντανή δράση, λεπτό προς λεπτό. Μία μοναδική εμπειρία που ενώνει την ψυχαγωγία με την ποδοσφαιρική αγωνία!

Γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025 παίζει… στη Novibet!

Πηγή: skai.gr

