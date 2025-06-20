Τέλος και επίσημα πια από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Σάνι Μπετσίροβιτς. Ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της ΚΑΕ αποχωρεί, καθώς οι «πράσινοι» επέλεξαν να μην ανανεώσουν το συμβόλαιό του.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Σάνι Μπετσίροβιτς. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στη ζωή και την καριέρα του», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς θα αναλάβει το πόστο, επιστρέφοντας στην Ευρώπη από το NBA. Ο Παππάς έχει πλούσιο βιογραφικό στον οργανισμό του Παναθηναϊκού, έχοντας θέση τεχνικού διευθυντή από το 2020 ως το 2022, ενώ νωρίτερα υπήρξε και μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ρικ Πιτίνο.

Στο «τριφύλλι», αναμένονται αλλαγές και στο τεχνικό και το ιατρικό τιμ.

