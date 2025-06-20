Η «πράσινη» ΠΑΕ, όπως αναμενόταν, μετά την επιστροφή του νεαρού εξτρέμ από τον δανεισμό του στην Κηφισιά και την εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε, ήταν διατεθειμένη να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, όπως και έγινε.

Έτσι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Γιώργου Κυριόπουλου για τρία ακόμη χρόνια, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος που θα συνεχίσει να φορά τα πράσινα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Γιώργου Κυριόπουλο. Ο 21χρονος Έλληνας μέσος υπέγραψε νέο συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο Γιώργος εντάχθηκε στην ακαδημία του συλλόγου μας το 2018 και ήταν μέλος της Κ19 που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2022. Υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο τον Οκτώβριο του 2021. Στις 15 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, αγωνιζόμενος στο ματς Κυπέλλου κόντρα στον Βόλο, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό Β’. Την περσινή σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στην Κηφισιά με την οποία αγωνίστηκε βασικός, βοηθώντας τα μέγιστα στην άνοδο της ομάδας στη Super League.

«Είμαι χαρούμενος και περήφανος που συνεχίζω και φοράω τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είμαι ευγνώμων στη διοίκηση του συλλόγου για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που μου δείχνει. Σίγουρα είμαι πιο έτοιμος αγωνιστικά μετά την παρουσία μου στην Κηφισιά. Ήταν μία εμπειρία που με ωρίμασε αρκετά, βρήκα ανθρώπους εκεί που με βοήθησαν να διορθώσω αρκετά στο παιχνίδι μου. Είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να διεκδικήσω μία θέση στον Παναθηναϊκό», ήταν τα λόγια του Γιώργου Κυριόπουλου μετά την υπογραφή στο νέο συμβόλαιό του στο Τριφύλλι».

