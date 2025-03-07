Γιόρτασε για τα 100 του χρόνια με επιβλητική και άνετη νίκη επί της Παρτίζαν ο Ολυμπιακός!

Έχοντας τον απόλυτο έλεγχο από την πρώτη περίοδο στο γιορτινό ΣΕΦ και φτιάχνοντας από νωρίς διψήφιες διαφορές τις οποίες διατήρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν χωρίς να αγχωθούν τη νίκη με 82-70!

Έτσι, ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ τους σε 21-7 και συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του ως πρωτοπόρος της Ευρωλίγκας, έχοντας δύο νίκες περισσότερες από τη δεύτερη της βαθμολογίας Φενέρμπαχτσε και με 6 αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της regular season, ενώ πήρε ψυχολογία ενόψει του μεγάλου εντός έδρας ντέρμπι του που ακολουθεί κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό του (14/3, 21:15).

Κορυφαίος για τους θριαμβευτές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το ματς με 19-26 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 17/20 βολές και με 25 ασίστ για 12 λάθη, ήταν ξανά ο Βεζένκοφ (17π, 6 ριμπ), παίρνοντας σημαντικές βοήθειες από Μιλουτίνοφ (10π, 9 ριμπ), Γκος (10π, 4 ασίστ), Παπανικολάου (8π, 4 ασίστ, 3 ριμπ), Φουρνιέ (8π, 5 ριμπ, 4 ασίστ) και Βιλντόσα (8π, 4 ασίστ).

Από την άλλη, για την Παρτίζαν, η οποία γνώρισε την πρώτη ήττα της μετά από τρεις διαδοχικές νίκες και έπεσε στο 15-13, παραμένοντας εκτός πρώτης εξάδας, ξεχώρισαν Κάρλικ Τζόουνς (17π), Ντέιβις (14π) και Μαρίνκοβιτς (12π).

Το ματς:

Με Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει για πρώτη φορά στη διάθεση του τον Σέιμπεν Λι και εκτός δωδεκάδας τους Γουόκαπ, Έβανς, Ράιτ, Μένσα και Μήτρου-Λονγκ. Από την άλλη, η Παρτίζαν ξεκίνησε με Τζόουνς, Λούντμπεργκ, Μπράουν, Ποκουσέφσκι και Ντέιβις, έχοντας για απόντες τους Ντιλικινά και Μπονγκά.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Βεζένκοφ να ευστοχεί σε τρίποντο, τον Ντέιβις να μειώνει από κοντά και με τον φόργουορντ του Ολυμπιακού να κάνει το 5-2 μετά από την πρώτη ασίστ του Φαλ.

Ο Λούντμπεργκ ισοφάρισε με το πρώτο τρίποντο των φιλοξενούμενων, ενώ ο Παπανικολάου πήρε φάουλ σε προσπάθεια για δικό του τρίποντο, ευστοχώντας από την γραμμή για το 8-5.

Ο Φουρνιέ «έγραψε» το 11-5 και ο Φαλ έβαλε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +8 (13-5), με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μπει απόλυτα συγκεντρωμένοι στην άμυνά τους και υπομονετικοί στις επιθέσεις τους.

Ο Βεζένκοφ έφτασε τους 7 και έκανε το 17-9 μετά από επιθετικό του ριμπάουντ, με τους Ποκουσέφσκι και Ντέιβις να βάζουν την Παρτίζαν στο – 3 (17-14).

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει για πρώτη φορά στο +9 (25-16) με σερί 8-2, ενώ η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Σέιμπεν Λι να δίνει την πρώτη ερυθρόλευκη ασίστ του και με τον Βιλντόσα να διαμορφώνει το 27-18, πατώντας οριακά την γραμμή του τριπόντου.

Με την έναρξη του δεύτερο δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο του διψήφιο προβάδισμα (30-18) χάρη σε τρίποντο του Βιλντόσα, ενώ ένα follow του Μιλουτίνοφ, ένα τρίποντο του Πίτερς στη λήξη του χρόνου επίθεσης και ένα ακόμα καλάθι του Σέρβου σέντερ, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +17 (37-20)!

Ο Μαρίνκοβιτς με τρίποντό του έδωσε «ανάσα» στην Παρτίζαν, η οποία αντέδρασε με σερί 8-0 για να μειώσει σε 37-28, όμως ο Ολυμπιακός δεν άργησε να βρει ξανά ρυθμό επιθετικά!

Ο Φουρνιέ με τρίποντο έφτασε τους 8 και διαμόρφωσε το 41-28, ο Πίτερς συνεργάστηκε άψογα με τον Γκος πριν κάνει το 43-30, ενώ ο Παπανικολάου έβαλε τους «ερυθρόλευκους» ξανά στο +16 (46-30) με τρίποντό του, πριν ο Κάρλικ Τζόουνς μειώσει σε 46-32, με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 1

0/13 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 8/9 βολές, 14 ασίστ για 5 λάθη και 7 περισσότερα ριμπάουντ (16-9) για τον Ολυμπιακό στο πρώτο μισό του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε κυρίαρχος και μετά την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, κυρίως λόγω της άψογης αμυντικής του λειτουργίας και της σωστής κυκλοφορίας της μπάλας στις επιθέσεις του!

Ο Φαλ σκόραρε παίρνοντας και φάουλ, αλλά αστόχησε στη βολή, ο Γκος με τρίποντο έκανε το 51-34, ο Βεζένκοφ έγινε διψήφιος με δύο βολές του, πριν ο Κάρλικ Τζόουνς μειώσει με τρίποντο σε 53-37.

Ο Παπανικολάου έδωσε υπέροχη ασίστ στον Βεζένκοφ για το 55-37, ενώ ο Γκος έκλεψε και πήρε αντιαθλητικό, βάζοντας τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +20 (57-37)!

Ο Ντέιβις με τρίποντο μείωσε σε 57-40 και ο Ταϊρίκ Τζόουνς με συνεχόμενους πόντους του έκανε το 59-43, πριν ο Βεζένκοφ εκμεταλλευτεί μία ακόμα ασίστ του Παπανικολάου για το 60-43!

Κάρλικ Τζόουνς και Μαρίνκοβιτς έφεραν την Παρτίζαν στο – 12 (60-48), ο Βεζένκοφ έφτασε τους 17 με ανάποδο λέι απ του και ο Βιλντόσα σέρβιρε κάρφωμα στον ΜακΚίσικ για το 64-48, πριν ο Μαρίνκοβιτς ευστοχήσει ξανά για τρεις, διαμορφώνοντας το 64-51 της τρίτης περιόδου.

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον ΜακΚίσικ να κάνει το λάθος και με τον Ντέιβις να καρφώνει στον αιφνιδιασμό της Παρτίζαν για το 64-53, ενώ λίγο αργότερα ο Βιλντόσα έκανε το 66-53 με δύσκολο λέι απ του.

Ο Ντέιβις έφτασε τους 14 προσωπικούς πόντους και ο Μπράουν σκόραρε μετά από επιθετικό του ριμπάουντ για το 68-57.

Ο Ολυμπιακός έχασε για μερικά λεπτά τον ρυθμό του επιθετικά, αλλά ο ΜακΚίσικ με λέι απ και ο Γκος με τρίποντο στη λήξη του χρόνου επίθεσης, τον έβαλαν ξανά στο +14 (73-59).

Ο Μιλουτίνοφ με συνεχόμενους πόντους του έκανε το 77-61 και ο Πίτερς με τρίποντό του στη λήξη του χρόνου επίθεσης «έγραψε» το 80-61 και έβαλε τέλος στις όποιες βλέψεις των φιλοξενούμενων για αντεπίθεση, με 2:27 για το τέλος, με τον Ολυμπιακό να φτάνει τελικά με άνεση στη νίκη με 82-70!

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 46-32, 61-54, 82-70

