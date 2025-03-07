Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 της Φιορεντίνα στο ΟΑΚΑ και απέδειξε γιατί αποτελεί φόβητρο για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει στην Ευρώπη. Πλέον άπαντες τρέφουν την προσοχή τους στη Φλωρεντία ώστε να πάρουν την πρόκριση στα προημιτελικά. Η ιστοσελίδα «Football Meets Data» παρουσίασε τα τελευταία δεδομένα σύμφωνα με τον αλγόριθμο, με τους «πράσινους» να έχουν πλέον 46% πιθανότητες να προκριθούν στα προημιτελικά, ενώ η Φιορεντίνα παραμένει το οριακό φαβορί με 54%. Παναθηναϊκός: Πέμπτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League.
