Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 της Φιορεντίνα στο ΟΑΚΑ και απέδειξε γιατί αποτελεί φόβητρο για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει στην Ευρώπη. Πλέον άπαντες τρέφουν την προσοχή τους στη Φλωρεντία ώστε να πάρουν την πρόκριση στα προημιτελικά. Η ιστοσελίδα «Football Meets Data» παρουσίασε τα τελευταία δεδομένα σύμφωνα με τον αλγόριθμο, με τους «πράσινους» να έχουν πλέον 46% πιθανότητες να προκριθούν στα προημιτελικά, ενώ η Φιορεντίνα παραμένει το οριακό φαβορί με 54%. Παναθηναϊκός: Πέμπτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.