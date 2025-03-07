Πάει... παραλία για να απολαύσει τον ήλιο, μετά από τη σπουδαία εμφάνιση και τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ ο Εργκίν Αταμάν!

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, μιλώντας στους παίκτες, στα νέα αποδυτήρια της ομάδας, αφού πρώτα τους συνεχάρη, θέλησε να τους τονώσει το ηθικό ενόψει ΣΕΦ και να τους «ντοπάρει» ψυχολογικά, λέγοντας τους, ότι πάνε στον Πειραιά για νίκη, καθώς δεν το κατάφεραν, σε επίπεδο Euroleague, την περασμένη σεζόν.

Μάλιστα κλείνοντας την ομιλία του, ο Αταμάν έβγαλε το κινητό του από την τσέπη και... ανακοίνωσε με επικό τρόπο το ρεπό της Παρασκευής (7/3) στους παίκτες του!

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί τη Ρεάλ Μαδρίτης:

«Συγχαρητήρια. Κάνατε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό το ματς τελείωσε. Τώρα θα σκεφτούμε για την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε το ντέρμπι στη Euroleague, θα πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Πέρυσι στη Euroleague δεν κερδίσαμε εκεί. Θα πάμε τώρα στον Πειραιά για να κερδίσουμε», ανέφερε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα ακολούθησε μια στιχομυθία με τον έμπειρο coach να βγάζει το κινητό του από την τσέπη και να λέει: «Mια στιγμή... Αύριο ο καιρός θα είναι υπέροχος και θα είμαι στην παραλία! Έχετε ρεπό αύριο!» και άπαντες τον αποθέωσαν!

