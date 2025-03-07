Τα Play Οff της SUPER LEAGUE 2 συνεχίζονται ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Τα play off της Super League 2 συνεχίζονται με δυνατές φάσεις και θεαματικά γκολ. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 8 Μαρτίου στις 15.00, το ντέρμπι κορυφής του Β’ Ομίλου μεταξύ ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Οι γηπεδούχοι θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους και οι Μεσσήνιοι να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες ανόδου. Περιγράφει ο Δημήτρης Βάλσαμος.

Και την Κυριακή 9 Μαρτίου στις 11.45, για τον Α’ Όμιλο, ο ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ έχει δύσκολη αποστολή κόντρα στην πρωτοπόρο ΑΕΛ, που είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την 1η θέση. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Ευθύμης Χούτας.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

