Ολυμπιακός-Παρτίζαν: Για την… εκδίκηση και τη συνέχεια του σερί

Να συνεχίσει το σερί του θέλει ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Παρτίζαν στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:15, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), θέλοντας να συνεχίσουν την ασταμάτητη πορεία τους προς την κορυφή της κανονικής περιόδου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετράει τέσσερις συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Εφές, Παρί, Μπαρτσελόνα και Βίρτους, έχοντας ρεκόρ 20-7. Η μοναδική ομάδα που συνεχίζει να διεκδικεί με αξιώσεις την πρωτιά είναι η Φενέρ, που βρίσκεται δύο νίκες πίσω, όμως κάθε ροζ φύλλο του Ολυμπιακού τον φέρνει όλο και πιο κοντά στην κατάκτηση της κορυφής. Δεν είναι όμως, μόνο βαθμολογικό το κίνητρο των Πειραιωτών για το συγκεκριμένο ματς.

Πράγματι, το ματς του πρώτου γύρου μεταξύ των δύο ομάδων ήταν ένα από τα χειρότερα του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν μόλις 78-70 και δεν άντεξαν στην «καυτή» ατμόσφαιρα της «Stark Arena», με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα 78-70. «Είχαμε season low σε πολλά πράγματα, στο πόσο σκοράραμε, τι ποσοστό είχαμε, τι ασίστ δώσαμε. Τώρα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Να παίξουμε με ταχύτητα, να πασάρουμε περισσότερο, να εκτελέσουμε καλύτερα», ανέφερε ενόψει του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παραδεχόμενος την κακή εμφάνιση της ομάδας του στο πρώτο παιχνίδι.

Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν έχει πλέον μπει στον... σωστό δρόμο. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε τη σεζόν με ρεκόρ 2-8 στα πρώτα 10 παιχνίδια, έχει όμως 13-4 στα 17 ματς που ακολούθησαν και μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες με Μπασκόνια, Μονακό και Βίρτους. Με ρεκόρ 15-12, βρίσκεται στα όρια της οκτάδας όμως είναι φανερό πως διαθέτει ποιότητα για υψηλότερες θέσεις, πληρώνοντας κυρίως το κάκιστο ξεκίνημα.

Παρόλο που είναι γνωστή ως ομάδα «έδρας», η Παρτίζαν έχει κάνει 7 διπλά σε 13 αγώνες μακριά από το Βελιγράδι, έχοντας μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωλίγκα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Αποτελεί, επομένως, μία πολύ δύσκολη αντίπαλο, την οποία ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αντιμετωπίσει με πολλή συγκέντρωση και προσοχή για να επικρατήσει.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά νέα των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Μόουζες Ράιτ. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει πως «ελπίζουμε να είναι εντάξει, να αγωνιστεί». Το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα θα κάνει ο Σέιμπεν Λι. Από πλευράς Παρτίζαν, νοκ άουτ είναι οι Φρανκ Ντιλικινά και Άιζακ Μπόνγκα. Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα, Εμίλιο Πέρεζ και Μαξίμ Μπουμπέρ.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, η Αναντολού Εφές υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια (19:30, NovaSports 5) θέλοντας να παραμείνει στη διεκδίκηση των playoffs, η Βιλερμπάν αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:00, NovaSports Start) επιθυμώντας να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για κάτι καλό, και η Άλμπα φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα (21:30, NovaSports 4) σε ματς με ξεκάθαρο φαβορί τους Καταλανούς.

Αναλυτικά η προϊστορία Ολυμπιακού-Παρτίζαν:

Οι δύο ομάδες έχουν έρθει αντιμέτωπες 18 φορές στην ιστορία τους, με απόλυτη μοιρασιά στις νίκες (9-9). Η σημαντικότερη μεταξύ τους αναμέτρηση έλαβε χώρα στα ημιτελικά του Final Four το 2010, με τον Ολυμπιακό να προκρίνεται στον τελικό νικώντας 83-80 τους «ασπρόμαυρους», πριν ηττηθεί τελικά από την Μπαρτσελόνα.

06/03/1997 Παρτιζάν -Ολυμπιακός 71-81

11/03/1997 Ολυμπιακός-Παρτιζάν 60-61

13/03/1997 Παρτιζάν -Ολυμπιακός 69-74

03/03/1998 Ολυμπιακός-Παρτιζάν 74-78

05/03/1998 Παρτιζάν -Ολυμπιακός 72-60

30/10/2002 Ολυμπιακός-Παρτιζάν 78-80

15/01/2003 Παρτιζάν -Ολυμπιακός 81-71

02/12/2004 Παρτιζάν -Ολυμπιακός 87-73

26/01/2005 Ολυμπιακός-Παρτιζάν 100-74

14/02/2007 Παρτιζάν-Ολυμπιακός 84-92

07/03/2007 Ολυμπιακός-Παρτιζάν 79-75

26/11/2009 Παρτιζάν-Ολυμπιακός 86-80

7/5/2010 (Ημιτελικός Final Four) Ολυμπιακός-Παρτιζάν 83-80

10/11/2022 Ολυμπιακός-Παρτίζαν 87-58

24/03/2023 Παρτίζαν-Ολυμπιακός 90-75

19/10/2023 Ολυμπιακός-Παρτίζαν 98-94

28/03/2024 Παρτίζαν-Ολυμπιακός 69-74

28/11/2024 Παρτίζαν-Ολυμπιακός 78-700

