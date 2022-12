L' Equipe: «Δεν έπρεπε να μετρήσει το τρίτο γκολ της Αργεντινής»

Αντικανονικό βάσει κανονισμών ήταν το τρίτο γκολ της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Γαλλία, σύμφωνα με την L' Equipe.

H έγκυρη και ιστορική γαλλική εφημερίδα αναφέρει πως πριν καν ο Λιονέλ Μέσι σκοράρει, παίκτες από τον πάγκο της «αλμπισελέστε» είχαν εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο από βιασύνη να πανηγυρίσουν. Όπως υπογραμμίζει, λοιπόν, η L' Equipe, το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει καθώς η είσοδος παικτών που δεν συμμετέχουν στο παιχνίδια αντιβαίνει τους κανονισμούς.

Football fans claim Argentina's third goal against France should not have stood. pic.twitter.com/I2Y6bsFh7P