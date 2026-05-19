Επιστρέφουν και στις διεθνείς διοργανώσεις γυμναστικής Ρωσία, Λευκορωσία

Επιστρέφουν στις διεθνείς διοργανώσεις γυμναστικής Ρωσία και Λευκορωσία μετά τους περιορισμούς που επέβαλε στις δύο χώρες η WG λόγω της επίθεσης των δύο χωρών στην Ουκρανία.

Το εκτελεστικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για αυτή της την απόφαση.

Αναλυτικά: «Το εκτελεστικό συμβούλιο αποφάσισε να άρει τους περιορισμούς για τους Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές κι αθλήτριες οι οποίοι τελούσαν υπό αποκλεισμό από τον Φεβρουάριο του 2022. Από σήμερα και στο εξής αυτός ο αποκλεισμός δεν υφίσταται».

Ο πρόεδρος της WG, Μορινάρι Γουατανάμπε, είχε αναφερθεί στην άρση αποκλεισμού των δύο χωρών πριν αρκετούς μήνες.

