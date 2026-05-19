Κριστιάνο Ρονάλντο: Στην αποστολή της Πορτογαλίας για το έκτο Μουντιάλ της ζωής του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει αχώριστος από το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το έκτο Μουντιάλ της καριέρας του, με πρώτη συμμετοχή, αυτή του 2006.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ανακοίνωσε την αποστολή για την ποδοσφαιρική διοργάνωση, που ξεκινά τον επόμενο μήνα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Η FIFA αναμένεται να ανακοινώσει τις επίσημες τελικές αποστολές στις 2 Ιουνίου.

Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής της σαουδαραβικής Αλ-Νασρ είχε βοηθήσει την Πορτογαλία να φτάσει στα ημιτελικά του Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006, στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση. Τότε, η πορεία της ομάδας του σταμάτησε με ήττα 1-0 από τη Γαλλία, ενώ στη συνέχεια έχασε και από τη διοργανώτρια Γερμανία στον μικρό τελικό.

Ο Πορτογάλος αστέρας βρίσκεται στην πέμπτη θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου με 22 εμφανίσεις, έχοντας πετύχει συνολικά οκτώ γκολ. Στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε πέντε διαφορετικές διοργανώσεις, όταν βρήκε δίχτυα με πέναλτι απέναντι στην Γκάνα.

Στην αποστολή της Πορτογαλίας βρίσκονται επίσης οι Ρούμπεν Ντίας και Μπερνάρντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και τέσσερις παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν: οι Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Γκονσάλο Ράμος και Βιτίνια. Στην αρχική λίστα συμπεριλήφθηκαν και τέσσερις τερματοφύλακες.

Η Πορτογαλία τοποθετήθηκε στον 11ο όμιλο και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο Χιούστον: στις 17 Ιουνίου απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 23 Ιουνίου κόντρα στο Ουζμπεκιστάν. Στις 27 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Κολομβία στο Μαϊάμι.

Ο Λιονέλ Μέσι ενδέχεται κι αυτός να συμμετάσχει στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, εφόσον συμπεριληφθεί στην αποστολή της Αργεντινής για τη φετινή διοργάνωση. Ο Αργεντινός σταρ κατέχει το ρεκόρ συμμετοχών σε αγώνες Μουντιάλ με 26 εμφανίσεις.

Πηγή: skai.gr

