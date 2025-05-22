Επιστολή των παικτριών ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στην ΕΠΟ

Επιστολή με την οποία ζητούν να αναθεωρηθεί η απόφαση για κεκλεισμένων των θυρών τελικό Κυπέλλου Γυναικών στο Πανθεσσαλικό, απέστειλαν οι ποδοσφαιρίστριες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού.



Φέρνουν ως παράδειγμα τον τελικό του Κυπέλλου ανδρών, κάνουν λόγο για ανισότητα μεταξύ των δύο διοργανώσεων, ενώ αναφέρουν πως ακόμη και η ώρα είναι ακατάλληλη για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Αναλυτικά:



Οι ποδοσφαιρίστριες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού απέστειλαν, μέσω του ΠΣΑΠΠ, επιστολή στην ΕΠΟ, με αφορμή την απόφαση να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, ο επερχόμενος (σ.σ. στις 24 Μαΐου και ώρα 16:30) μεταξύ τους Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος.



Η επιστολή



Αξιότιμοι κύριοι,

Εκ μέρους των ποδοσφαιριστριών – μελών του ΠΣΑΠΠ σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, σας αποστέλλουμε σχετική επιστολή τους για την απόφαση να διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου γυναικών κεκλεισμένων των θυρών.



«Εμείς, οι ποδοσφαιρίστριες των δύο φιναλίστ ομάδων του φετινού Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, επιθυμούμε με την παρούσα επιστολή να εκφράσουμε τη βαθιά απογοήτευση και δυσαρέσκειά μας για τη λήψη απόφασης διεξαγωγής του αγώνα κεκλεισμένων των θυρών. Σε μια εποχή όπου το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο γυναικών γνωρίζει συνεχή ανάπτυξη, αναγνώριση και στήριξη, η συγκεκριμένη απόφαση αντίκειται στην έννοια της ισότητας και στερεί από το άθλημα, τις ομάδες και τους φιλάθλους τη δυνατότητα συμμετοχής σε μια αθλητική γιορτή.



Ο τελικός Κυπέλλου Ανδρών πραγματοποιήθηκε φέτος παρουσία 55.000 θεατών, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη γιορτινή διάσταση του ποδοσφαίρου. Αντιθέτως, ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών στερείται πλήρως αυτής της δυναμικής, και μάλιστα διεξάγεται σε απόσταση σχεδόν 300 χιλιομέτρων από τις έδρες και των δύο συλλόγων, χωρίς την παραμικρή δυνατότητα παρουσίας φιλάθλων, οικογενειών και ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά το άθλημα.



Η ώρα διεξαγωγής είναι επίσης ακατάλληλη, καθώς ορίστηκε μεσημεριανή ώρα, την ίδια ημέρα που πραγματοποιείται ο τελικός του UEFA Women’s Champions League, γεγονός που υπονομεύει ακόμα περισσότερο τη σημασία και την προβολή της διοργάνωσης. Αναρωτιόμαστε, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της επιλογής, όταν δεν διασφαλίζεται η προβολή, η υποστήριξη, ούτε το στοιχειώδες δικαίωμα να αγωνιζόμαστε μπροστά στο κοινό μας. Ζητούμε σεβασμό, ίση μεταχείριση και την ευκαιρία να παίζουμε σε συνθήκες που αρμόζουν στη σημασία ενός τελικού. Πολλές από εμάς έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας, έχουμε κοπιάσει και κυριολεκτικά ‘ματώσει’ για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Το λιγότερο που ζητούμε είναι να δούμε το άθλημά μας να προοδεύει και στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.



Επίσης ζητούμε να αναθεωρηθεί η απόφαση διεξαγωγής του τελικού κεκλεισμένων των θυρών και να ληφθούν υπόψη οι αρχές της ισότητας, της προώθησης του αθλήματος και του σεβασμού προς τις αθλήτριες και τους φιλάθλους.



Με εκτίμηση,

Οι ποδοσφαιρίστριες των φιναλίστ ομάδων του Τελικού Κυπέλλου Γυναικών 2025».



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ



Δημητρίου Χαρούλα

Γκάτσου Αναστασία

Σπυριδωνίδου Αναστασία

Κόλλια Χριστίνα

Χαμαλίδου Ιωάννα

Μπράμε Ευθυμία

Νταρζάνου Σταματία

Κατωπόδη Μαριάννα

Νάση Ζωή

Χατζηχαριστού Παναγιώτα

Πούλιου Γρηγορία

Κωστοπούλου Κωνσταντίνα

Δούλη Μαρία

Olszewska Joanna

Rapacka Oliwia

Doherty Fiona

Μωραΐτου Ελευθερία

Κωστοπούλου Φανή



Παναγιώτου Μαρία

Καπνίση Μαρία

Κοτσιμπέλη Αλεξάνδρα

Τενεκέτζη Δήμητρα

Χατζηνικολάου Δέσποινα

Νεφρού Ειρήνη

Τσελέντη Έλενα

Κακαμπούκη Ελένη

Βιολάρη Άντρη

Αλβάρεζ Σοφία

Ζαγκλή Σοφία

Γεωργίου Τατιάνα

Τζουτζουράκη Βούλα

Γιαννακούλη Δήμητρα

Στεφάτου Ελένη

Πλακιά Ελευθερία

Βενιαμίν Νάγια

Παυλοπούλου Γεωργία

Μπαρτσακλή Πελαγία

Λομποτέση Πηγή

Κόγγουλη Σοφία

Στεργιούλη Στεφανία

