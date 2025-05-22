Λογαριασμός
Ο Ναν παρέλαβε το βραβείο για το… μαγικό κάρφωμα κόντρα στη Ρεάλ

Μετά το MVP, ο Κέντρικ Ναν στο Άμπου Ντάμπι πήρε στα χέρια του και το βραβείο για την πιο μαγική στιγμή της σεζόν στη Euroleague

Κέντρικ Ναν

Ο Κέντρικ Ναν κέρδισε τις περισσότερες θετικές ψήφους για τον τρόπο με τον οποίο ολοκλήρωσε τη μεγάλη εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καρφώνοντας, όπως το είχε κάνει και στο Βερολίνο τον περασμένο Μάιο.

Για την κίνησή του αυτή κι έπειτα από τη διενέργεια ψηφοφορίας, διακρίθηκε και παρέλαβε το βραβείο του στο Άμπου Ντάμπι.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κέντρικ Ναν Euroleague Παναθηναϊκός
