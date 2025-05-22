Ο Κέντρικ Ναν κέρδισε τις περισσότερες θετικές ψήφους για τον τρόπο με τον οποίο ολοκλήρωσε τη μεγάλη εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καρφώνοντας, όπως το είχε κάνει και στο Βερολίνο τον περασμένο Μάιο.
Για την κίνησή του αυτή κι έπειτα από τη διενέργεια ψηφοφορίας, διακρίθηκε και παρέλαβε το βραβείο του στο Άμπου Ντάμπι.
