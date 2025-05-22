Ο Ματίας Λεσόρ ξέρει τι σημαίνει να περνάς δύσκολα. Αλλά πάντοτε σέβεται τους συνανθρώπους του που δίνουν πολύ μεγαλύτερες μάχες από εκείνον στην καθημερινότητά τους.

Γι' αυτό και μιλώντας κανάλια Novasports ενόψει του Final 4 στο Άμπου Ντάμπι, τόνισε:

«Είναι περίεργη η ζωή όταν δεν παίζεις, αλλά όχι δύσκολη. Οι άνθρωποι στην κανονική ζωή υποφέρουν, άρα δεν μπορώ να πω για μένα δύσκολα. Να είμαι ανταγωνιστικός και να είμαι μέσα στο γήπεδο. Να κάνω αυτό που μου αρέσει περισσότερο, δηλαδή να παίζω μπάσκετ».

Στο μεγάλο ερώτημα, αναφορικά με την παρουσία του στα πλάνα του Αταμάν, είπε:

«Aκόμα και αν ήμουν μέσα θα ήταν δύσκολο, πέρσι που ήμουν δεν ήταν εύκολη η σεζόν. Πήγαμε σε πέντε ματς με τη Μακάμπι. Δεν είναι εύκολο να πας Final Four και να παίξει στα playoffs. Δεν ειναι εύκολο να τρέχεις στην κανονική περίοδο, δεν είναι εύκολο να τραυματιστείς. Η Φενέρ πήγε στο Final Four με 3-0 αλλά κανένα ματς δεν ήταν εύκολο να τα νικήσει. Για μένα είναι μια κατάσταση μέρα με τη μέρα. Είμαι σε καλό μονοπάτι και κάνω το καλύτερο που μπορώ για να είμαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Κάθε μέρα είμαι στο γυμναστήριο για πολλή ώρα, εδώ κάνω διπλές προπονήσεις. Δουλεύω όσο περισσότερο μπορώ για να ειναι το σώμα μου έτοιμο να επιστρέψει».

Για το σενάριο του πιθανού ελληνικού τελικού, σχολίασε:

«Θέλω να είμαι στον τελικό, δεν με νοιάζει αν είναι ελληνικός τελικός. Δεν θα είναι εύκολο ματς, δεν υπάρχει κακός αντιπαλος. Δεν ξέρω αν κάποιοι προτιμούν μάχη με Ολυμπιακό. Σέβομαι αυτό που θέλουν, αλλά εμείς σαν ομάδα ξέρουμε πως πρέπει να συγκεντρωθούμε για το ματς με την Φενέρ».

Για τη βελτίωση του Παναθηναϊκού συγκριτικά με την περασμένη σεζόν: «Όλοι μας είμαστε ακόμα έναν χρόνο που παίζουμε μαζί. Είμαστε πιο έμπειροι και ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε καλύτερη ομάδα. Στο Final Four είναι οι καλύτερες ομάδες, όλες έχουν καλούς παίκτες. Οι προπονητές είναι καλοί, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ταλέντου σε αυτό το στάδιο».

Η ευχή του, πάντως, ήταν ξεκάθαρη:

«Να επιστρέψω στην ομάδα και να παίξω τα ματς».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.