Επίσημη μορφή πήρε η απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ από τον ΠΑΟΚ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» ανακοίνωσε την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 32χρονος πήρε μεταγραφή στους Θεσσαλονικείς με τη σύμφωνη γνώμη του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ήθελε γρήγορα τον επιθετικό που θα του έδινε λύσεις, αφού ουσιαστικά στη θέση του φορ υπολογίζεται μόνο ο Γιακουμάκης και αυτή την περίοδο είναι τραυματίας.

Αξίζει να δοθούν τα credits στο βίντεο της ανακοίνωσης του Γερεμέγεφ, με δύο φίλους του ΠΑΟΚ να συζητούν σε μια καφετέρια για τα στοιχεία του φορ που θα ήθελαν στην ομάδα τους. Εκείνη την ώρα καθόταν δίπλα ο υψηλόσωμος επιθετικός μέχρι που έκανε την... εμφάνισή του φορώντας μέσα από το μπουφάν την μπλούζα του ΠΑΟΚ!

