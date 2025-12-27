Ο Ιβάν Σαββίδης συνομίλησε κατά τη διάρκεια του Σαββάτου με την ομάδα εργασίας του πρότζεκτ της νέας Τούμπας και ζήτησε συγκεκριμένα πράγματα που θα «φωνάζουν» ΠΑΟΚ.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ φέρεται να έχει ζητήσει να βγάζει το γήπεδο όσο το δυνατόν περισσότερο τον χαρακτήρα του «δικεφάλου του βορρά».

Επιπλέον, όπως είναι φυσικό, θέλει από τη νέα έδρα της ομάδας να έχει τη δυνατότητα να δημιουργείται «καυτή» ατμόσφαιρα που θα βοηθά τους παίκτες και θα προκαλεί... εφιάλτες στους αντιπάλους.

Ο Ιβάν Σαββίδης γενικότερα έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τις μελέτες από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο, ενώ, κουβέντα έγινε και για το χρονοδιάγραμμα με το οποίο το επιθυμητό θα είναι με την έναρξη του 2026 να ξεκινήσουν οι επαφές και οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.