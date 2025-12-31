Προπονητής της Γαλατάσαραϊ με κάθε επισημότητα είναι ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του με την τουρκική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027. Η «Τσιμ Μπομ» είναι στο Top-16 του BCL ενώ την περσινή σεζόν έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γαλατάσαραϊ:

«Η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Γαλατάσαραϊ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Τζιανμάρκο Ποτζέκο, μια εξέχουσα προσωπικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ με εκτεταμένη προπονητική εμπειρία τόσο σε επίπεδο συλλόγων όσο και εθνικών ομάδων, το οποίο θα ισχύει μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27.



Ευχόμαστε στον νέο μας προπονητή Τζιανμάρκο Ποτζέκο κάθε επιτυχία στο νέο του ρόλο, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 5 Ιανουαρίου 2026, και τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Γαλατάσαραϊ.



Γεννημένος στις 15 Σεπτεμβρίου 1972, ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο είναι μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ιταλικού μπάσκετ, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Παίζοντας ως πλέι μέικερ, εκπροσώπησε ιταλικούς συλλόγους όπως οι Βαρέζε, Φορτιτούδο Μπολόνια και Χίμκι. Εκπροσώπησε επίσης την ιταλική εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ενώ στην καριέρα του σε συλλόγους κέρδισε πρωταθλήματα της ιταλικής Serie Α και έφτασε στον τελικό της EuroLeague.





✍️ Galatasaray MCT Technic'e hoş geldin Gianmarco Pozzecco!



🔗 https://t.co/ytdFXuO54M pic.twitter.com/SCOIw10C2P — Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) December 31, 2025

Μετά την ενεργό καριέρα του στο μπάσκετ, ο Ποτσέκο μεταπήδησε στην προπονητική, οδηγώντας τη Σασάρι στο FIBA Europe Cup 2019 και κερδίζοντας το βραβείο Προπονητής της Χρονιάς FIBA Europe Cup 2019. Μετά την εξαιρετική του απόδοση με τη Σασάρι, ο Ποτζέκο προπόνησε σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Αρμάνι, η Βιλερμπάν και η Τσεντεβίτα. Από το 2022 έως το 2025, διετέλεσε προπονητής της ιταλικής εθνικής ομάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο EuroBasket και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.Γνωστός για το πάθος, την ενέργεια του στο γήπεδο και τους ισχυρούς δεσμούς του με τους παίκτες του, καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά τον Τζιανμάρκο Ποτζέκο στην οικογένεια της Γαλατάσαραϊ και του ευχόμαστε μια επιτυχημένη πορεία με τα κίτρινα και κόκκινα χρώματα μας».

