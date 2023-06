Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τον Άρη ο Δημήτρης Κατσίβελης

Μετά τον Σίλβιο Ντε Σόουζα και τις ανανεώσεις των Τολιόπουλου και Σανόγκο, ο Άρης ανακοίνωσε και την απόκτηση του Δημήτρη Κατσίβελη.



Ο 32χρονος γκαρντ επιστρέφει στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, μετά τις θητείες του σε Μαντουλίδη και ΠΑΟΚ. Την περασμένη περίοδο ο διεθνής άσος αγωνίστηκε στον Κολοσσό έχοντας 7,7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ κατά μέσο όρο.



Η ανακοίνωση:



Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Δημήτρη Κατσίβελη για την αγωνιστική περίοδο 2023-24.



Ο Δημήτρης Κατσίβελης γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1991 και με ύψος 1.98μ., αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Η μπασκετική πορεία του ξεκίνησε από τον Μαντουλίδη, στον οποίο παρέμεινε έως το 2010.



Το καλοκαίρι του 2010 υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Στην ομάδα του Πειραιά παρέμεινε για πέντε χρόνια και κατέκτησε ισάριθμους τίτλους. Τη σεζόν 2015-16 έπαιξε στην ΑΕΚ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο μετακόμισε στο Καζακστάν και την Αστάνα, με την οποία κατέκτησε το νταμπλ.



Το 2017-18 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και ένα χρόνο αργότερα υπέγραψε στον Προμηθέα Πάτρας, στον οποίο παρέμεινε για δύο χρόνια. Το καλοκαίρι του 2020 επέστρεψε στην ΑΕΚ και την περίοδο 2021-22 αγωνίστηκε στο Περιστέρι. Πέρυσι, μετακόμισε στη Ρόδο για λογαριασμό του Κολοσσού και πλέον ανήκει στο δυναμικό του ΑΡΗ.



O ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ #Welcome to#TheEmperor#DimitrisKatsivelis



