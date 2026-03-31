Εντυπωσιασμένοι οι Ισπανοί με τον κόσμο της ΑΕΚ: «Εξαφάνισαν πάνω από 700 εισιτήρια σε δύο λεπτά»

Τρελάθηκαν οι Ισπανοί με την «εξαφάνιση» των εισιτηρίων της ΑΕΚ για το ματς με την Ράγιο Βαγεκάνο την επόμενη Πέμπτη για τους 8 του Conference League

ΑΕΚ

Οι φίλοι της ΑΕΚ εξαφάνισαν σε ελάχιστο χρόνο τα εισιτήρια για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League με την Ράγιο Βαγεκάνο, τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη.

«Εισβολή στο Βαγιέκας! Περισσότεροι από 700 οπαδοί της ΑΕΚ ξεπούλησαν τα εισιτήρια σε δυο λεπτά», αναφέρεται στον ισπανικό Τύπο.

Όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, συνολικά 734 εισιτήρια έκαναν... φτερά μέσα σε μόλις δύο λεπτά από τον κόσμο της ΑΕΚ, ενώ αναμένεται και η παρουσία επιπλέον φιλάθλων της «Ένωσης», που θα επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση απευθείας στην Ισπανία.

Υπενθυμίζεται πως το ματς έχει χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» από την Επιτροπή κατά της βίας στην Ισπανία και τα εκδοτήρια εισιτηρίων την ημέρα του αγώνα θα είναι κλειστά.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Οπαδοί ΑΕΚ Conference League
