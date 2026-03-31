Οι φίλοι της ΑΕΚ εξαφάνισαν σε ελάχιστο χρόνο τα εισιτήρια για τον πρώτο προημιτελικό του Conference League με την Ράγιο Βαγεκάνο, τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη.

«Εισβολή στο Βαγιέκας! Περισσότεροι από 700 οπαδοί της ΑΕΚ ξεπούλησαν τα εισιτήρια σε δυο λεπτά», αναφέρεται στον ισπανικό Τύπο.

Όπως αναφέρεται στα ρεπορτάζ, συνολικά 734 εισιτήρια έκαναν... φτερά μέσα σε μόλις δύο λεπτά από τον κόσμο της ΑΕΚ, ενώ αναμένεται και η παρουσία επιπλέον φιλάθλων της «Ένωσης», που θα επιχειρήσουν να εξασφαλίσουν πρόσβαση απευθείας στην Ισπανία.

Υπενθυμίζεται πως το ματς έχει χαρακτηριστεί «υψηλού κινδύνου» από την Επιτροπή κατά της βίας στην Ισπανία και τα εκδοτήρια εισιτηρίων την ημέρα του αγώνα θα είναι κλειστά.

