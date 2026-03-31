Παναθηναϊκός: Η διπλή ανάγνωση των «πράσινων» επιδόσεων

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με σκορ 94-101, σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθηκών.

Οι “πράσινοι” είχαν πολλές απουσίες, αλλά και δεδομένα μεγαλύτερη κούραση από τους “ερυθρόλευκους”, λόγω προγράμματος.

Ο “Επτάστερος” πέτυχε 94 πόντους στο χθεσινό παιχνίδι. Οπότε σίγουρα το πρόβλημα δεν ήταν η επίθεση του. Του πρόβλημα είναι οι 101 πόντοι που δέχθηκε, ειδικά μέσα στο γήπεδο του.

Πηγή: skai.gr

