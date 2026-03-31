Η χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς προς την εξέδρα στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (βίντεο)

Ένα κοντινό πλάνο δείχνει τη χειρονομία του Ταϊρίκ Τζόουνς κατά την αποχώρησή του για τα αποδυτήρια στο χθεσινό Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν ο άτυχος της βραδιάς για τον Ολυμπιακό στη χθεσινή νίκη του στο T-Center απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένιωσε ένα τράβηγμα και αποχώρησε νωρίτερα για τα αποδυτήρια, με τις εξετάσεις του να αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Καθ’ οδόν για τη φυσούνα, ο Αμερικανός σέντερ πέρασε μπροστά από το ένα πέταλο του γηπέδου και αποδοκιμάστηκε από κάποιους φίλους των «πράσινων», με τον ίδιο να απαντά με μια χειρονομία.

Ένα κοντινό πλάνο αποσαφήνισε τι ακριβώς έδειξε ο Τζόουνς προς την κερκίδα. Η χειρονομία που έκανε ήταν να σχηματίσει με τα δάχτυλά του το «W», δηλαδή τη νίκη (Win) της ομάδας του απαντώντας στις αποδοκιμασίες.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός
