Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν ο άτυχος της βραδιάς για τον Ολυμπιακό στη χθεσινή νίκη του στο T-Center απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένιωσε ένα τράβηγμα και αποχώρησε νωρίτερα για τα αποδυτήρια, με τις εξετάσεις του να αναμένονται μέσα στην ημέρα.

Καθ’ οδόν για τη φυσούνα, ο Αμερικανός σέντερ πέρασε μπροστά από το ένα πέταλο του γηπέδου και αποδοκιμάστηκε από κάποιους φίλους των «πράσινων», με τον ίδιο να απαντά με μια χειρονομία.

Ένα κοντινό πλάνο αποσαφήνισε τι ακριβώς έδειξε ο Τζόουνς προς την κερκίδα. Η χειρονομία που έκανε ήταν να σχηματίσει με τα δάχτυλά του το «W», δηλαδή τη νίκη (Win) της ομάδας του απαντώντας στις αποδοκιμασίες.

We have obtained clearer video footage of yesterday’s incident involving Tyrique Jones. The new angle shows that the player made a ‘W’ gesture toward the Panathinaikos fans while exiting the court!



— Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) March 31, 2026

