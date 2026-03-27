Οι ισπανικές αρχές χαρακτήρισαν ματς «υψηλού κινδύνου» το Βαγιεκάνο-ΑΕΚ

Ο αγώνας μεταξύ της Ράγιο Βαγιεκάνο και της ΑΕΚ για τους 8 του Conference League στο Βαγιέκας χαρακτηρίστηκε από τις ισπανικές αρχές ως «υψηλού κινδύνου»

Ο πρώτος αγώνας μεταξύ της Ράγιο Βαγιεκάνο και της AEK, που θα διεξαχθεί στις 9 Απριλίου στο «Βαγιέκας» για τα προημιτελικά του Conference League, έχει κηρυχθεί ως υψηλού κινδύνου από τις ισπανικές αρχές. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού και την προστασία των φιλάθλων.

Μεταξύ των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνονται η απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων στο ταμείο την ημέρα του αγώνα, η δημιουργία ειδικού χώρου για τους φιλάθλους της ΑΕΚ, καθώς και η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και των ελέγχων εισόδου στο γήπεδο.

Το γήπεδο της Βαγιεκάνο είναι μόλις 14.700 θέσεων και με βάση τον κανονισμό της UEFA οι φιλοξενούμενοι δικαιούνται μόλις το 5% της χωρητικότητας και για τον λόγω αυτό η Ένωση πήρε μόλις 750 εισιτήρια, τα οποία έχουν ήδη εξαντληθεί.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Conference League
