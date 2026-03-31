Τα πράγματα στη… θέση τους αποφάσισε να βάλει ο Αχμέντ Τουμπά, με αφορμή κάποια δημοσιεύματα που ήθελαν τον 28χρονο στόπερ του Παναθηναϊκού να έχει μετανιώσει για την επιλογή του να αγωνιστεί με την φανέλα της Αλγερίας, αντί του Βελγίου.

Αφορμή στάθηκε η εκ νέου απουσία του Τουμπά από τις κλήσεις του ομοσπονδιακού εκλέκτορα Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς για τις φιλικές αναμετρήσεις της αφρικανικής χώρας με την Γουατεμάλα και την Ουρουγουάη.

«Οι ανεπιβεβαίωτες φήμες για το πρόσωπό μου πληθαίνουν. Τις διαψεύδω κατηγορηματικά. Δεν μετανιώνω ποτέ για μια απόφαση καρδιάς. Ακόμη και αν δεν κλήθηκα πρόσφατα, παραμένω πιστός και στην υπηρεσία της πατρίδας μου. Σας ευχαριστώ που δεν διακινείτε ψευδείς πληροφορίες. Ζήτω η Αλγερία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός μετράει 15 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του από το 2021, αλλά μόνο δύο εξ αυτών έγιναν επί των ημερών του Πέτκοβιτς.

Salam aleykoum,



Des rumeurs infondées circulent à mon sujet. Je les démens fermement.



Un choix du cœur ne se regrette pas, jamais. Même sans sélection récente, je reste engagé et à la disposition de ma nation.



Merci de ne pas relayer de fausses informations.



Tahia Djazaïr 🇩🇿 — Touba ahmed (@Toubaahmed59) March 30, 2026

