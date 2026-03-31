Τουμπά: «Δεν μετανιώνω ποτέ για μια απόφαση καρδιάς, παραμένω αφοσιωμένος στην Αλγερία»

Ο Αχμέντ Τουμπά τοποθετήθηκε αναφορικά με τις φήμες που τον θέλουν να έχει μετανιώσει για την απόφασή του να μην διαλέξει την εθνική Βελγίου

Τα πράγματα στη… θέση τους αποφάσισε να βάλει ο Αχμέντ Τουμπά, με αφορμή κάποια δημοσιεύματα που ήθελαν τον 28χρονο στόπερ του Παναθηναϊκού να έχει μετανιώσει για την επιλογή του να αγωνιστεί με την φανέλα της Αλγερίας, αντί του Βελγίου.

Αφορμή στάθηκε η εκ νέου απουσία του Τουμπά από τις κλήσεις του ομοσπονδιακού εκλέκτορα Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς για τις φιλικές αναμετρήσεις της αφρικανικής χώρας με την Γουατεμάλα και την Ουρουγουάη.

«Οι ανεπιβεβαίωτες φήμες για το πρόσωπό μου πληθαίνουν. Τις διαψεύδω κατηγορηματικά. Δεν μετανιώνω ποτέ για μια απόφαση καρδιάς. Ακόμη και αν δεν κλήθηκα πρόσφατα, παραμένω πιστός και στην υπηρεσία της πατρίδας μου. Σας ευχαριστώ που δεν διακινείτε ψευδείς πληροφορίες. Ζήτω η Αλγερία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλγερινός κεντρικός αμυντικός μετράει 15 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του από το 2021, αλλά μόνο δύο εξ αυτών έγιναν επί των ημερών του Πέτκοβιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Αχμέντ Τουμπά Παναθηναϊκός
