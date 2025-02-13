Ενοχλημένη η Ρεάλ από τη συνάντηση του Βινίσιους με Σαουδάραβες

Ενοχλημένη παρουσιάζεται η Ρεάλ Μαδρίτης από τη συνάντηση του Βινίσιους με ανώτερους εκπροσώπους της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας!



Όπως αναφέρει το radio Marca, ο Βραζιλιάνος συμμετείχε σε σχετική συνάντηση, ώστε να ενημερωθεί για τη μυθική πρόταση να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Η προσφορά που έγινε στον επιθετικό αφορούσε μισθό 1 δισ. ευρώ για πέντε σεζόν, δηλαδή 200 εκατομμυρίων ετησίως.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το μίτινγκ αυτό έλαβε χώρακαι κατά τη διάρκειά του, ο Βινίσιους άκουσε τα αναλυτικά σχέδια για μια μελλοντική συνεργασία με σύλλογο της Μέσης Ανατολής. Οι Άραβες του πρόσφεραν επίσης την ευκαιρία να είναι πρεσβευτής για το, το οποίο θα φιλοξενήσει η Σαουδική Αραβία.Η συνάντηση φέρεται να ενόχλησε τη, ειδικά επειδή οέχει συμβόλαιο μέχρι τοκαι η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι 1 δισ. ευρώ, ενώ στη Μαδρίτη δεν καταλαβαίνουν τοαυτής της κίνησης.Η ομάδα που φημολογείται πως κινείται γύρω από τον Βραζιλιάνο είναι η, τέταρτη στη διεκδίκηση μετά τις

