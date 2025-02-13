Καντσελιέρι: Έτρεξε προς τους παίκτες του μετά την παρουσίαση και αυτοί τον σήκωσαν ψηλά

Ο Μάσιμο Καντσελιέρι μετρά λίγους μήνες στον ΠΑΟΚ, όμως έχει ήδη εξελιχθεί σε μία από τις πιο συμπαθείς φιγούρες του ελληνικού μπάσκετ. Ο Ιταλός προπονητής διασκεδάζει τη δουλειά του και αυτό γίνεται εμφανές από σκηνές όπως αυτή που έλαβε χώρα λίγο πριν τον προημιτελικό του «δικεφάλου του βορρά» με την ΑΕΚ Betsson για το Final 8.



Συγκεκριμένα, όταν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των παικτών του ΠΑΟΚ, ο Καντσελιέρι, που βρισκόταν στον πάγκο, έτρεξε προς αυτούς έτσι ώστε να δώσει όρκο νίκης μαζί τους. Μάλιστα, οι αθλητές του τον σήκωσαν στιγμιαία στον αέρα, δείχνοντας το έντονο «δέσιμο» που υπάρχει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.



Δείτε βίντεο:

