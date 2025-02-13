Ερυθρός Αστέρας: Έχει πληρώσει πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ φέτος στην Ευρωλίγκα

Πολύ ακριβά πληρώνει ο Ερυθρός Αστέρας τη συμπεριφορά των οπαδών του. Για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν, οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο. Συγκεκριμένα, τιμωρήθηκαν με χρηματική ποινή 20 χιλιάδων ευρώ για παραβιάσεις των κανονισμών από τους οπαδούς τους, στο εντός έδρας ματς με τη Βιλερμπάν.



Αυτή είναι η τέταρτη φορά που η ομάδα του Βελιγραδίου ή ένας παίκτης της τιμωρούνται από την Ευρωλίγκα. Συνολικά ο Ερυθρός Αστέρας και τα μέλη του έχουν πληρώσει μέχρι στιγμής 110.500 ευρώ σε πρόστιμα!

Ο σύλλογος έλαβε πρόστιμο 20.000 ευρώ για επεισόδια που συνέβησαν στο πρόσφατο σερβικό ντέρμπι, χρηματική ποινήγια οργανωτικά λάθη κατά τον αγώνα της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague με τηκαι άλλαευρώ μετά τον εντός έδρας αγώνα της 15ης αγωνιστικής με τονως αποτέλεσμα πολλαπλών παραβάσεων.Ωστόσο, η πιο βαριά «καμπάνα» για τους «ερυθρόλευκους» επιβλήθηκε μετά τον αγώνα του 6ου γύρου με τη, όπου επιβλήθηκαν κυρώσεις σε πολλούς παίκτες (Νικόλα Κάλινιτς, Νεμάνια Νέντοβιτς), όπως επίσης και στον πρόεδρο του Ερυθρού Αστέρα,, ο οποίος κλήθηκε να πληρώσει 10.000 ευρώ για την δυσφήμιση του πρωταθλήματος.

