Με ημιαυτόματο οφσάιντ τα παιχνίδια των 16 του Κυπέλλου Αγγλίας

Από τα παιχνίδια για τη φάση των 16 του Κυπέλλου θα ξεκινήσει η χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ στην Αγγλία. Αυτό έγινε γνωστό πριν από λίγο με τα βρετανικά ΜΜΕ να μεταφέρουν την είδηση για την καινοτομία που θα υπάρχει πια.

Φυσικά στα οκτώ ματς της φάσης θα γίνει η πιλοτική χρήση του με στόχο τη νέα σεζόν αν κριθεί εφικτό να έχουν την εισαγωγή του συστήματος αυτού και στα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Υπήρξε συμφωνία από τις ομάδες του πρωταθλήματος να υπάρξει η τεχνολογία αυτή στα ματς του πρωταθλήματος πριν τα Χριστούγεννα. Κάτι που όμως δεν έγινε καθώς υπήρξαν προβλήματα.

Η τεχνολογία SAOT χρησιμοποιείται ήδη σε μεγάλες διοργανώσεις και καταφέρνει να μειώσει τον χρόνο διαπίστωσης για την ύπαρξη οφσάιντ ή όχι σε μια φάση ενός αγώνα.

Τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν με το σύστημα αυτό είναι τα επτά από τα οκτώ ματς της φάσης, δηλαδή, αυτά που διεξάγονται σε παιχνίδια ομάδων της Πρέμιερ Λιγκ, δηλαδή, σε όλα εκτός αυτό της Πρέστον με την Μπέρνλι.

Αναλυτικά τα ματς

Νότιγχαμ Φόρεστ-Ιπσουιτς

Μάντσεστερ Σίτι-Πλίμουθ

Μπόρνμουθ-Γουλβς

Νιούκαστλ-Μπράιτον

Κρίσταλ Πάλας-Μίλγουολ

Αστον Βίλα-Κάρντιφ Σίτι

Πρέστον-Μπέρνλι

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Φούλαμ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.