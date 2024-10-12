Κέντρικ Ναν: Ακόμα πιο ώριμος στο παιχνίδι του, το στοιχείο που βελτίωσε

Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Euroleague και πάει… φορτσάτος στην πρώτη «διαβολοβδομάδα». Οι «πράσινοι»… εγκαινίασαν το νέο και ανακαινισμένο ΟΑΚΑ κερδίζοντας στο ρελαντί την Μπάγερν Μονάχου. Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους Λεσόρ, Χουάντσο και Ναν να πρωταγωνιστούν με τους τρεις παίκτες του να έχουν ξεκινήσει ιδανικά τη νέα σεζόν.

Ο Γάλλος σέντερ συνεχίζει να κυριαρχεί και να μην έχει αντίπαλο κάτω από το καλάθι. Ο Ισπανός φόργουορντ κάνει εξαιρετική δουλειά στο αμυντικό κομμάτι όμως πλέον δείχνει ότι μπορεί να συνεισφέρει και στο επιθετικό πλάνο του Αταμάν. Από την άλλη ο Κέντρικ Ναν είναι από τους πιο χαρισματικούς σκόρερ της Euroleague και στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν δείχνει πιο ώριμος στο παιχνίδι του από ποτέ.

Ο πρώην ΝΒΑer ξεκίνησε τη σεζόν από εκεί που το… άφησε πέρυσι. Μέσα στο γήπεδο φαίνεται πως οι αντίπαλοι του δυσκολεύονται να τον αποτρέψουν από το να σκοράρει. Ωστόσο ο Ναν μετράει ήδη εξαιρετικά νούμερα αφού σε δύο αγωνιστικές έχει 16,5 πόντους κατά μέσο όρο με 43,8% στο δίποντο, 36,4% στο τρίποντο και το απόλυτο στις βολές! Ο Αμερικάνος γκαρντ όμως δεν παίρνει βεβιασμένες προσπάθειες αλλά φαίνεται πως διαβάζει εξαιρετικά το παιχνίδι.

