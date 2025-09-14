Ελλάδα - Φινλανδία: Για την ανασύνταξη και την ιστορική επιστροφή στα μετάλλια

Τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025 ολοκληρώνει με ένα μεγάλο παιχνίδι Εθνική. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον μικρό τελικό, με έπαθλο την επιστροφή στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια.
Μετά από μία πολύ αξιόλογη πορεία μέχρι τα ημιτελικά του τουρνουά, το... όνειρο της Εθνικής μάς διακόπηκε απότομα από την Τουρκία, με μία βαριά ήττα 94-68. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υστέρησε σε όλους τους τομείς και έμεινε έκτος τελικού, απογοητεύοντας με την εικόνα της στο σημαντικότερο ματς εδώ και πολλά χρόνια.
Παρόλα αυτά, ο στόχος με τον οποίο η Ελλάδα μπήκε στο τουρνουά, η κατάκτηση δηλαδή ενός μεταλλίου, παραμένει ορθάνοιχτος. Μία νίκη επί της Φινλανδίας θα φέρει τη γαλανόλευκη ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, θα γλυκάνει λίγο την... πίκρα της ήττας από την Τουρκία, και θα καταστήσει πλήρως επιτυχημένη την πορεία στη διοργάνωση, χαρίζοντας σε αυτή τη γενιά μία επιτυχία που μόνο δεδομένη δεν είναι.
Το τελευταίο εμπόδιο της Εθνικής είναι η εντυπωσιακή Φινλανδία. Η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν αποτελεί αναμφίβολα την έκπληξη του Ευρωμπάσκετ, έχοντας ήδη γράψει ιστορία με την πρώτη παρουσία της χώρας στην τετράδα του θεσμού. Οι Φινλανδοί παίζουν ένα γρήγορο μπάσκετ στηριγμένο στην ταχύτητα, το τρανζίσιον, την καλή κυκλοφορία και την εκτέλεση από μακριά, επομένως αποτελούν έναν αντίπαλο που δεν πρέπει να υποτιμηθεί, ειδικά εφόσον παίζει χωρίς πίεση και με την ψυχολογία στα ύψη.
Η ομάδα του Λάσι Τούοβι βγήκε τρίτη στον Β' όμιλο πίσω από Γερμανία και Λιθουανία, ωστόσο έκανε το μπαμ της διοργάνωσης, στέλνοντας σπίτι της τη Σερβία στους «16». Στη συνέχεια, προσπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Γεωργίας, ενώ η πορεία της σταμάτησε στα ημιτελικά με ήττα 98-86 από την ανώτερη Γερμανία. Η Φινλανδία έχει μυριστεί... αίμα για μια ανεπανάληπτη πορεία και θέλει πολλή προσοχή.
Αν η Ελλάδα επικρατήσει, θα εξασφαλίσει το έκτο μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ στην ιστορία της, μετά από τα χρυσά του 1987 και του 2005, το ασημένιο του 1989 και τα χάλκινα του 1949 και του 2009. Για τη Φινλανδία, φυσικά, ενδεχόμενο μετάλλιο θα είναι το πρώτο.
To πρόγραμμα της ημέρας:
Μικρός τελικός
17.00 Ελλάδα – Φινλανδία
Τελικός
21.00 Τουρκία – Γερμανία
