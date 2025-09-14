Ελλάδα - Φινλανδία: Για την ανασύνταξη και την ιστορική επιστροφή στα μετάλλια

Τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025 ολοκληρώνει με ένα μεγάλο παιχνίδι Εθνική. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον μικρό τελικό, με έπαθλο την επιστροφή στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια.



Μετά από μία πολύ αξιόλογη πορεία μέχρι τα ημιτελικά του τουρνουά, το... όνειρο της Εθνικής μάς διακόπηκε απότομα από την Τουρκία, με μία βαριά ήττα 94-68. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη υστέρησε σε όλους τους τομείς και έμεινε έκτος τελικού, απογοητεύοντας με την εικόνα της στο σημαντικότερο ματς εδώ και πολλά χρόνια.

To πρόγραμμα της ημέρας:

Παρόλα αυτά, ο στόχος με τον οποίο ημπήκε στο τουρνουά, η κατάκτηση δηλαδή ενός μεταλλίου, παραμένει ορθάνοιχτος. Μία νίκη επί της Φινλανδίας θα φέρει τη γαλανόλευκη ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, θα γλυκάνει λίγο την... πίκρα της ήττας από την Τουρκία, και θα καταστήσει πλήρωςτην πορεία στη διοργάνωση, χαρίζοντας σε αυτή τη γενιά μία επιτυχία που μόνο δεδομένη δεν είναι.Το τελευταίο εμπόδιο τηςείναι η εντυπωσιακή. Η παρέα τουαποτελεί αναμφίβολα την έκπληξη του Ευρωμπάσκετ, έχοντας ήδη γράψει ιστορία με την πρώτη παρουσία της χώρας στην τετράδα του θεσμού. Οι Φινλανδοί παίζουν ένα γρήγορο μπάσκετ στηριγμένο στην ταχύτητα, το τρανζίσιον, την καλή κυκλοφορία και την εκτέλεση από μακριά, επομένως αποτελούν έναν αντίπαλο που δεν πρέπει να, ειδικά εφόσον παίζει χωρίς πίεση και με την ψυχολογία στα ύψη.Η ομάδα τουβγήκε τρίτη στον Β' όμιλο πίσω από Γερμανία και Λιθουανία, ωστόσο έκανε το μπαμ της διοργάνωσης, στέλνοντας σπίτι της τηστους «16». Στη συνέχεια, προσπέρασε εύκολα το εμπόδιο της, ενώ η πορεία της σταμάτησε στα ημιτελικά με ήττα 98-86 από την ανώτερη. Η Φινλανδία έχει μυριστεί... αίμα για μια ανεπανάληπτη πορεία και θέλει πολλή προσοχή.Αν η Ελλάδα επικρατήσει, θα εξασφαλίσει τοσε Ευρωμπάσκετ στην ιστορία της, μετά από τα χρυσά τουκαι του, το ασημένιο τουκαι τα χάλκινα τουκαι του. Για τη Φινλανδία, φυσικά, ενδεχόμενο μετάλλιο θα είναι το πρώτο.17.00 Ελλάδα – Φινλανδία21.00 Τουρκία – Γερμανία

