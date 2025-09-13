Superleague: Σεφτέ... στο Αγρίνιο ο Βόλος, 2-1 τον Παναιτωλικό

Οι πρώτοι φετινοί βαθμοί του Βόλου ήρθαν εκτός έδρας και συγκεκριμένα στο Αγρίνιο. Εκεί όπου με δύο γκολ στα πρώτα λεπτά, η ομάδα του Χουάν Φεράντο επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού, κάνοντας έτσι σεφτέ στο πρωτάθλημα της σεζόν 2025/26.

Τζόκα και Χάμουλιτς οι σκόρερ για τους νικητές, με τον Μίχαλακ να μειώνει για τους γηπεδούχους στο 30ό λεπτό αλλά το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε και τους Αγρινιώτες να προσγειώνονται απότομα μετά το διπλό στο «Κλ. Βικελίδης».

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-2-3-1 επέλεξε ο Γιάννης Πετράκης, με τον Τσάβες στο τέρμα και τους Αγαπάκη, Γκαρσία, Στάγιτς και Αποστολόπουλο στην άμυνα. Λούις και Κόγιτς βρέθηκαν στον άξονα, με Μίχαλακ, Εστέμπαν και Μανρίκε πίσω από τον Αγκίρε.

Με 4-2-3-1 πορεύτηκε και ο Χουάν Φεράντο, που επέλεξε τον Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια και τους Σότια, Κάργα, Χέρμανσον και Φορτούνα στην άμυνα. Στα χαφ είδαμε τους Μαρτίνες και Κόμπα, με τους Τζόκα, Χουάνπι και Λάμπρου πίσω από τον Χάμουλιτς.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στον αγώνα και ευτύχησαν να προηγηθούν στο ενδέκατο λεπτό, όταν ο Τζόκα έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από φάση διαρκείας, σημειώνοντας το πρώτο γκολ του Βόλου στο φετινό πρωτάθλημα.

Έξι λεπτά αργότερα ήρθε και το 2-0, με τον Λάμπρου να βρίσκει τον Χάμουλιτς μετά από ταχύτατη αντεπίθεση και τον Βόσνιο να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του.

Ο Παναιτωλικός ήταν στο καναβάτσο και δυσκολευόταν να αντιδράσει, όμως με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, μία εξαιρετική μεταβίβαση του Τσάβες με τα χέρια έβγαλε τετ α τετ τον Μίχαλακ, που απέφυγε τον Σιαμπάνη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας για να μειώσει σε 2-1.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο δεύτερο μέρος ψάχνοντας την ολική επιστροφή στο ματς, με την κεφαλιά του Αγκίρε στο 54' να περνάει άουτ. Σύντομα ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι απορρόφησαν την πίεση αυτή και μάλιστα απείλησαν με τον Μύγα στο 76'.

Ο Άλεξιτς δεν κατάφερε να σκοράρει με το κεφάλι τέσσερα λεπτά αργότερα, ενώ ο Βόλος άγγιξε το 3-1 στις καθυστερήσεις, όταν ο Μακνί βγήκε τετ α τετ, απέφυγε τον Τσάβες αλλά πλάσαρε άουτ, με το σκορ εντέλει να μην αλλάζει.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Αγαπάκης (68' Γαλιάτσος), Γκαρσία, Στάγιτς, Αποστολόπουλος (42' Ενκολολό), Κόγιτς, Λουίς (46' Μάτσαν), Μίχαλακ, Εστέμπαν, Μανρίκε, Αγκίρε (68' Άλεξιτς)

Στον πάγκο: Ζίβκοβιτς, Μάνος, Σιέλης, Κοντούρης, Νικολάου, Μπουχαλάκης, Σμυρλής, Μπελεβώνης

Βόλος (Χ. Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (52' Μύγας), Μαρτίνες, Κόμπα, Τζόκα (84' Μπουζούκης), Χουάνπι (84' Θαρθάνα), Λάμπρου (73' Ασεχνούν), Χάμουλιτς (73' Μακνί)

Στον πάγκο: Αντελέγε, Γροσδής, Πίντσι, Τάσιουρας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Σινανάι

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Κομισοπούλου, Βαλιώτης

4ος: Μπούτσικος

VAR: Τσιμεντερίδης, Πουλικίδης

