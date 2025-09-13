Ανατρεπτικό ξεκίνημα για τον Άρη στην εποχή Χιμένεθ και απόδραση από το Περιστέρι

Άλωσε το Περιστέρι με ανατροπή και μπήκε με το «δεξί» στη νέα εποχή ο Άρης! Οι «κίτρινοι» στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ, κατάφεραν να χαμογελάσουν ξανά, αφού επικράτησαν 2-1 του Ατρομήτου για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ανώτερος και με σωστό πλάνο ο Άρης, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Τζοβάρα, έπαιξε συγκεντρωμένα και γύρισε το ματς με γκολάρα του Ντούντου από υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Μεντίλ και προβολή του Μορόν στο δεύτερο μέρος. Ντεμπούτο για τον Κώστα Γαλανόπουλο με τη νέα του ομάδα, αλλά και για τον Σωκράτη Διούδη που υπερασπίστηκε ξανά τα «κίτρινα» καρέ!

Την επόμενη αγωνιστική ο Ατρόμητος ταξιδεύει στις Σέρρες, ενώ ο Άρης φιλοξενείται από την Κηφισιά. Δεύτερη νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο πρωτάθλημα, παραμένει με τρεις βαθμούς η ομάδα του Περιστερίου!

Στο μυαλό των κόουτς:

Το 4-2-3-1 επέλεξε ο Λεωνίδας Βόκολος για τον Ατρόμητο με τον Χουτεσιώτη στην εστία και τους Κίνι, Μανσούρ, Σταυρόπουλο και Ούρονεν στην άμυνα. Μίχορλ και Τσιγγάρας οι δυο χαφ, με τον Γιουμπιτάνα μπροστά τους, στα άκρα τους Παλμεζάνο και Τζοβάρα, ενώ στην κορυφή ήταν ο Οζέγκοβιτς.

Με πολλές αλλαγές και εκπλήξεις η πρώτη ενδεκάδα του Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη. Ο Ισπανός επέλεξε τον Διούδη στην εστία με τετράδα άμυνας απαρτιζόμενη από Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο και Μεντίλ. Ο Γαλανόπουλος με τον Ράτσιτς και τον Μόντσου ήταν τα τρία χαφ, ενώ στην επίθεση αγωνίστηκαν οι Ντούντου και Μορουτσάν ως ακραίοι και ο Μορόν στην κορυφή.

Το ματς:

Ο Άρης ήταν η ομάδα που στο ξεκίνημα της αναμέτρησης μονοπωλούσε το ενδιαφέρον κυκλοφορώντας την μπάλα και έχοντας αναγκάσει τον Ατρόμητο να παραμείνει σε παθητικό ρόλο. Οι παίκτες του Χιμένεθ, προσπαθούσαν να βρουν ένα γρήγορο γκολ προκειμένου να πάρουν ψυχολογία, αλλά δεν απειλούσαν με αξιώσεις παρά τα αρκετά κερδισμένα κόρνερ.

Παρά το γεγονός ότι οι «κίτρινοι» είχαν το πάνω χέρι στο ματς, σε μια ανύποπτη φάση βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο. Από κόρνερ λοιπόν που κέρδισε από τα αριστερά ο Ατρόμητος, η μπάλα ήρθε στην περιοχή, ο Σταυρόπουλος σούταρε άτσαλα, οι κόντρες ευνόησαν τον Τζοβάρα και αυτός από δύσκολη θέση πλάσαρε ιδανικά τον Διούδη για το 1-0!

Ατρόμητος-Άρης:

Το γκολ αυτό έδειξε να αφυπνίζει τον Άρη ο οποίος πήρε άμεσα την μπάλα στα πόδια του και δημιουργούσε με αρκετές αξιώσεις, φτάνοντας με, σχετική ευκολία, κοντά στα καρέ του Χουτεσιώτη. Στο 21' ο Μόντσου, έπειτα από κάθετη του Τεχέρο προσπάθησε να σκοράρει από δύσκολη θέση, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ, ενώ στο 27' ο πορτιέρε των γηπεδούχων απέκρουσε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Μορόν.

Στο 32' η ανωτερότητα της ομάδας του Χιμένεθ, απέδωσε καρπούς. Φανταστική ενέργεια του Μεντίλ από τα αριστερά, τρομερή «ποδιά» στον Κίνι και πάσα στον Ντούντου, ο οποίος, αφού κοντρόλαρε, «κρέμασε» με υπέροχο βολέ τον Χουτεσιώτη ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ατρόμητος-Άρης:

Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν και... αναθάρρησαν και λίγο έλειψε τέσσερα λεπτά αργότερα να φτάσουν στην ανατροπή. Ο Μόντσου εκτέλεσε ένα κόρνερ από τα αριστερά στο δεύτερο δοκάρι, η μπάλα έφτασε στον Μορόν που προσπάθησε να σκοράρει με μονοκόμματο σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Τα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, δεν έκρυβαν κάποια ακόμη... συγκίνηση και οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν ισόπαλες στην ανάπαυλα.

Xωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες με την εκκίνηση του δευτέρου μέρους, αλλά με περισσότερη... ορμή ο Άρης, θέλησε να μπει με γκολ από τα αποδυτήρια και κατευθείαν «κατασκήνωσε» στα καρέ του Χουτεσιώτη, με τον Μορόν και τον Μόντσου να επιχειρούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Και όμως αυτό έγινε στο 56' όταν από νέο κόρνερ ο Ράτσιτς πήρε κεφαλιά με προορισμό το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο αμαρκάριστος Μορόν με προβολή έγραψε το 1-2.

Ατρόμητος-Άρης:

Τόσο ο Χιμένεθ, όσο και ο Βόκολος προχώρησαν στις πρώτες τους αλλαγές με τον Σίστο να αντικαθιστά τον Γαλανόπουλο και τον Μορουτσάν να πηγαίνει στο «10». Ο Ρουμάνος με τη μετατόπισή του, λίγο έλειψε να πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ, όταν πήρε την μπάλα στον άξονα και με υπέροχο αριστερό πλασέ την έστειλε ελάχιστα άουτ.

Η πρώτη τελική του Ατρομήτου στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 68ο λεπτό σε φάση τρανζίσιον. Ο Τσιγγάρας πήρε την μπάλα και ανέβηκε λίγα μέτρα, πάσαρε στον Γιουμπιτάνα, αυτός έκανε το πλασέ, αλλά μπλόκαρε εύκολα ο Διούδης.

Ατρόμητος-Άρης:

Ο Ατρόμητος πήρε την μπάλα στα πόδια του και προσπάθησε σιγά-σιγά, να βρει διαδρόμους για την ισοφάριση, αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει, με αποτέλεσμα ο Βόκολος στο 82' να περάσει τον Φαν Βέερτ δίπλα στον Οζέγκοβιτς.

Στα επόμενα λεπτά που ακολούθησαν ο Ατρόμητος είχε το... μονοπώλιο, αλλά κινδύνευσε να δεχθεί και τρίτο τέρμα στο τρανζίσιον στο 93', αλλά το σουτ του Γιαννιώτα κατέληξε στην αγκαλιά του Χουτεσιώτη.

MVP: Πολλά πράγματα λειτούργησαν καλά για τον Άρη στο Περιστέρι στο ντεμπούτο του Μανόλο Χιμένεθ. Τόσο ο Μόντσου, όσο και οι ακραίοι μπακ έκαναν εξαιρετικό ματς, ενώ και ο Μορόν βρήκε ξανά δίχτυα. Ωστόσο το ματς που έχει κάνει ο Xάμζα Μεντίλ, είναι εξαιρετικό. Ο Αλγερινός αριστερός μπακ, καθ'όλη τη διάρκεια του ματς ανεβοκατέβαινε ακούραστος την πτέρυγα, κάλυπτε χώρους σε πολλά σημεία του γηπέδου, ενώ κάτι παραπάνω από το μισό γκολ της ισοφάρισης του πιστώνεται.

Η «σφυρίχτρα»: Καλό ματς σε γενικές γραμμές από τον Βασίλη Φωτιά, καθώς δεν αντιμετώπισε προβλήματα και ανταπεξήλθε σωστά τις στιγμές που έπρεπε.

Oι ενδεκάδες του ματς:

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Xoυτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μίχορλ, Τσιγγάρας (82’ Φαν Βέερτ), Παλμεζάνο (63’ Μουντουσάμι), Τζοβάρας (71’ Παπαδόπουλος), Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Γαλανόπουλος (56’ Σίστο), Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν (75’ Φαντιγκά), Μορόν (90’ Καντεβέρε), Ντούντου (75’ Γιαννιώτας).



Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Α’ Βοηθός: Ανδρέας Μεϊντάνας

Β’ Βοηθός: Μιχάλης Παπαδάκης

4ος: Δημήτρης Μπεκιάρης

VAR: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

AVAR: Παναγιώτης Κουκουλάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.