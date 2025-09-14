Ελλάδα - Φινλανδία: Οι διαιτητές του μικρού τελικού του Eurobasket 2025

Η FIBA έκανε γνωστούς τους διαιτητές του μικρού τελικού του Ευρωμπάσκετ ανάμεσα σε Ελλάδα και Φινλανδία (17:00). Δύο εξ αυτών είναι εκτός Ευρώπης, ο Πορτορικανός Χόρχε Βάσκες και ο Παναμέζος Χούλιο Ανάγια, ενώ πλαισιώνονται από τον Ισπανό Αντόνιο Κόντε.



Ο πρώτος ήταν στον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία. Επίσης διηύθυνε για τους «16» τις δύο μεγάλες εκπλήξεις, Σερβία-Φινλανδία (86-92) και Γαλλία-Γεωργία (70-80). Στη φάση των ομίλων ήταν στο Ελλάδα-Ιταλία (75-66), Ελλάδα-Γεωργία (94-53) και Ελλάδα-Ισπανία (90-86), όπως και στα Ισπανία-Βοσνία (88-67) και Ιταλία-Ισπανία (67-63).

ήταν στο Φινλανδία-Γεωργία (93-79) για τα προημιτελικά και στο Ιταλία-Σλοβενία (77-84) για τη φάση των «16».ήταν στον προημιτελικό Ελλάδα-Λιθουανία (87-76), στον ημιτελικό Γερμανία-Φινλανδία (98-86) και στους «16» στα Γερμανία-Πορτογαλία (85-58) και Πολωνία-Βοσνία (80-72).

