Έκτακτο: Αναβολή στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη

Λόγω των καιρικών συνθηκών, αναβάλλεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Κ19 με τον Άρη Κ19 στη Θεσσαλονίκη  

παναθηναϊκός Άρης

Δε θα διεξαχθεί τελικά η αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό για πρωτάθλημα Κ19 το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει το πρωί της Κυριακής.Η κακοκαιρία Bettina η οποία πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας δημιούργησε πρόβλημα και στη διεξαγωγή της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο του Φιλύρου είχε πιάσει πάγο με αποτέλεσμα ο διαιτητής να αποφασίσει την αναβολή του αγώνα για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών.

